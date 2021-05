Mercado no estará en la próxima del Mundial

El equipo MIE Racing Honda no tuvo el desempeño esperado el pasado fin de semana, donde embarcaron en el Mundial de Superbike 2021 compitiendo en Aragón con Leandro 'Tati' Mercado. Tan complejo fue el fin de semana que el propio piloto tomó la decisión de no completar la primera de las tres carreras por el bajo grip que experimentaba, sin poder salir del grupo que cierra el pelotón. Por ello, drásticos cambios se han encarado para mejorar la CBR1000RR-R FIREBLADE.En su balance de fin de semana, el piloto cordobés aclaró "tenemos que recorrer muchos kilómetros con la moto y seguir trabajando en ella para poder dar un gran paso adelante". Tendrá la oportunidad el piloto argentino de trasladar su experiencia en la categoría para aportar en el camino hacia una puesta a punto competitiva, de la mano de un equipo que apuesta al desarrollo con pruebas."A partir de la ronda de Aragón nos hemos embarcado en un camino de desarrollo de motos que nos llevará a realizar una serie de pruebas durante las próximas semanas. De este modo, creemos que podremos competir a un nivel mucho más alto que el que vimos el pasado fin de semana durante el resto de la temporada", admitió Midori Mirowaki, la directora del equipo.El Mundial vuelve a correr el próximo fin de semana, en Portugal, por lo que será la primera fecha en que el conjunto se ausente."La decisión de perderse un número limitado de eventos no fue fácil, pero creemos que esta es la manera correcta de subir de nivel este año. Es el momento de esforzarnos para aprovechar el potencial del fantástico trabajo en equipo del MIE Racing Honda Team, nuestra moto y nuestro piloto Tati Mercado, para lograr resultados mucho mejores durante la temporada", concluyó la encargada del conjunto.PILOTOS NACIONALES SERAN OPERADOSEl Superbike Argentino corrió el pasado viernes su primera fecha de la temporada 2021 en el autódromo de Buenos Aires y de cara a la segunda fecha, que está prevista para el 10 de julio, hay dos pilotos que deberán pasar por el quirófano.Uno es el sanjuanino Mauricio Quiroga (R3 Cup), que sufrió la fractura de la clavícula izquierda; y el otro el cordobés Andrés González. En principio iba a ser operado del síndrome compartimental en el brazo derecho este lunes. Sin embargo, la misma fue reprogramada para el viernes 28 en la Clínica de Especialidades de la ciudad de Villa María.