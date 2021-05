Miller renovó con Ducati

El Ducati Lenovo Team anunció este martes que renovó el contrato con el australiano Jack Miller por un año más, por lo que el vínculo se extendió hasta fines de 2022. Miller, carismático y con gran talento, debutó como piloto oficial en esta temporada y alcanzó dos victorias consecutivas en los últimos Grandes Premios (España y Francia), por lo que en estas primeras competencias convenció a los directivos de la casa de Borgo Panigale para continuar con su relación por otra temporada.“¡Estoy encantado de poder continuar mi aventura con el Ducati Lenovo Team también la próxima temporada! Llevar estos colores es un gran honor para mí, y haber podido ganar las dos últimas carreras en el GP de Desmosedici es un verdadero sueño. No hubiera sido posible sin el gran apoyo que he recibido de Ducati y de todo el equipo durante los últimos meses, y quiero agradecer a Gigi, Paolo, Davide y Claudio la fe que tuvieron en mí. Ahora solo puedo concentrarme en la temporada actual. Estamos cuartos en la clasificación, no muy lejos del líder, y el Campeonato aún es muy largo. Haré todo lo posible para continuar con esta tendencia positiva y luchar por el título”, expresó el australiano.