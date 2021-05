Campazzo y Denver con la serie igualada

El base argentino Facundo Campazzo anotó 12 puntos y redondeó una gran actuación en el triunfo de su equipo, Denver Nuggets, que superó como local a Portland Trail Blazers por 128-109 y dejó igualada la serie de playoffs de la NBA al mejor de siete partidos en una victoria para cada uno. El cordobés Campazzo participó del juego durante media hora en la que dejó su huella con 12 tantos (dos triples, dos dobles y dos libres), más 6 asistencias, 3 rebotes, 3 robos, un bloqueo, dos faltas personales y tres pérdidas de balón.

La gran figura del encuentro jugado en el estadio Ball Arena fue el pivote serbio de los Nuggets Nikola Jokic, máximo candidato a MVP de la NBA, quien sobresalió con 38 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, en un equipo que mostró un destacado rendimiento colectivo y figuras como Michael Porter Jr., autor de 18 tantos. En Portland, la máxima figura fue el base Damian Lillard, por momentos imparable con 42 puntos y 10 asistencias, seguido por el escolta CJ Mc Collum con 21 canastas y 6 rebotes.

La serie entre Nuggets y Blazers se trasladará a Oregon, más precisamente al estadio Moda Center de Portland que albergará los juegos 3 y 4 el jueves y sábado próximos. En otro cruce de playoffs, Milwaukee Bucks aplastó a Miami Heat por 132 a 98 y tomó una ventaja de 2-0 en la serie el mejor de siete tras haberse impuesto en los dos encuentros jugados en su estadio Fiserv Forum.



SABORIDO PRESENTADO

El nuevo entrenador de Atenas de Córdoba, Sebastián Saborido, afirmó este martes que deberán regresar al lugar que "merece" el club en la historia de la Liga Nacional de Básquet (LNB)."Es un desafío importante y una gran responsabilidad por lo que significa Atenas y toda su historia. Hay que volver a poner a Atenas en el lugar que merece", afirmó el DT en la presentación oficial tras firmar por una temporada.

"Fue todo muy rápido. La verdad que me sorprendió, más allá de que yo ya estaba en el mercado porque Libertad todavía no sabía que iba a hacer o qué va a hacer. Me sorprendió el llamado y sobre todo la inmediatez con la que Atenas quiso cerrar y ya prepararse para la próxima temporada", destacó el exDT de Libertad de Sunchales.Además, Saborido comentó: "Me pareció una propuesta muy buena, principalmente para dar un salto de calidad en mi carrera".

"El proceso en Libertad fue exitoso en muchos aspectos; la vuelta a la Liga y luego poder mantenerse con todas las dificultades que se fueron presentando durante las últimas temporadas", concluyó en su primer contacto con la prensa.

Saborido fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2017-2018 en la Liga Argentina, certamen que obtuvo con Libertad.



SCOLA YA ENTRENA

Luis Scola siempre se mantiene activo y preparándose para el próximo desafío. Esta vez, el norte son los Juegos Olímpicos de Tokio.

El argentino no dejó pasar mucho tiempo y tras culminar su temporada con el Varese en la LegaBasket italiana, regresó al país y ya se encuentra encerrado en un gimnasio, practicando con sus dos entrenadores personales, según informó su representante, Claudio Villanueva.