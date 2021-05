Boca recibe a The Strongest

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Boca intentará hoy cerrar su primer objetivo en la Copa Libertadores, en un cruce mano a mano como local frente a The Strongest de Bolivia por el boleto a los octavos de final en la última fecha del grupo C.El partido se jugará a partir de las 21:00 en el estadio "La Bombonera", con arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación del canal ESPN.Barcelona de Guayaquil, con 10 puntos, ya está en la próxima instancia, mientras que los otros tres equipos se juegan la clasificación: Boca con 7 (+1 en diferencia de gol); Santos y The Strongest con 6, aunque los brasileños tienen +1 y los bolivianos -7.En una definición simultánea, Boca sabe que una victoria sepultará las opciones de sus competidores, aunque si no lo logra, el abanico de posibilidades se agrandará y lo obligará a sacar cuentas constantemente.El "Xeneize", más allá de los resultados, no está en un buen momento futbolístico, ya que no gana hace cinco partidos en los 90 minutos: tres en la Libertadores y dos en la Copa de Liga, donde avanzó a semifinales tras eliminar a River por penales.Estadio: La Bombonera. Árbitro: Roberto Tobar (Chile). Hora: 21:00. TV: ESPN.Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela, Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.Daniel Vaca; Saúl Torres, Fernando Martelli, Gabriel Valverde, José Sagredo; Ramiro Vaca, Richet Gómez, Willie Barboza, Jaime Arrascaita o Jesús Sagredo; Jair Reinoso y Rolando Blackburn. DT: Gustavo Florentín.Argentinos Juniors, con todo resuelto como ganador del grupo F rumbo a octavos de final de la Copa Libertadores, será hoy "árbitro" de la definición del segundo cupo cuando visite a Nacional de Uruguay, por la sexta y última fecha.El encuentro será en el estadio "Parque Central" de Montevideo a partir de las 23:00 (hora argentina), con arbitraje del paraguayo Eber Aquino y transmisión de Fox Sports 2.