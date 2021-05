El drama de un jugador del elenco uruguayo

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Francisco Duarte, futbolista de Rentistas de Uruguay, debió ser rescatado en la madrugada de ayer por la ventana de la habitación que ocupaba en el piso 11 de un hotel del centro porteño, que se incendió, donde estaba aislado por haber dado positivo en coronavirus previo al duelo frente a Racing, por la Copa Libertadores.

Duarte, que reveló estar vacunado con dos dosis de Sinovac y se contagió con síntomas leves, quedó colgado durante varios minutos de la ventana de su habitación en el hotel "De las Américas", pero el rápido trabajo de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la calle Libertad al 1000 le permitió ser rescatado por el hidroelevador.

"Ayer la pasé bastante mal. Se prendió fuego la pieza de al lado y me debieron rescatar los bomberos. Me llegó un poco de humo, por eso me asusté. Veo el video y me da miedo", sostuvo en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo" que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

"Iba a ser titular, pero el partido queda a un lado, porque terminó siendo el partido más importante de mi vida", agregó.

El parte oficial destacó que los bomberos y los servicios de salud tuvieron que asistir a cuatro personas, dos de las cuales tuvieron que ser trasladadas a los hospitales Fernández y Durand.



