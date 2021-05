Le robaron pertenencias y no aparecen autores

Investiga la Policía local una denuncia por robo, no existiendo precisiones concretas sobre la identidad de el o los presuntos autores.

Tomó conocimiento autoridad de la Seccional 1ª de nuestra ciudad, sobre que e una finca sita en la calle Remedios de Escalada al 600 había ocurrido un hecho delictivo.

En el lugar, un vecino de 46 años de edad manifestó que había notado la falta de una garrafa de 10 kilos, dos bafles de música donde conecta el teléfono celular que también desapareció, prendas que se hallaban en dos valijas, una frazada y un candado.

También dijo que salió a tomar una bebida al frente de su casa, y que observó a dos jovencitos a los cuales describió citando que uno tenía en la cara el tatuaje de un corazón, y el restante otro representando un beso en este caso en el cuello, y que los tres fueron a tomar algo a una playa de estacionamiento de vehículos, sita a unos 100 metros de la casa donde vive el exponente.

Seguidamente, comentó que regresó a dormir, ý que no recuerda si trabó la puerta de acceso a la habitación que ocupa.

Además, señaló que no recordaba quién es la persona que lo acompañó hasta su domicilio.



ARMAS DE FUEGO EN

FIESTAS CLANDESTINAS

A través de avisos telefónicos y de patrullajes preventivos, agentes policiales desactivaron fiestas clandestinas en la ciudad de Rosario y lograron el secuestro de armas de fuego, como así también, aprehendieron a varias personas.

En una primera oportunidad, los efectivos se hicieron presentes en una vivienda de calle J. B. Justo al 7700 donde se estaba llevando a cabo una fiesta ilegal, incumpliendo las medidas de restricción por el Covid-19.

En el lugar aprehendieron a diez personas y secuestraron dos armas de fuego, una pistola y una ametralladora. Además, incautaron dinero en efectivo y presunto material estupefaciente.

Luego, en calle Tarragona al 1900, tras una comisión, personal policial intervino en una fiesta clandestina, en donde aprehendió a 19 personas y secuestró un arma de fuego calibre 16 y demás elementos de interés para la causa.