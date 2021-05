Urgente pedido al Gobernador

CERES (Por José Luis Gorosito). - Desde hace meses que la primera mandataria pide al Gobierno Provincial que vacune a los efectivos Policiales, Bomberos y Policía Municipal sin obtener respuesta alguna. La situación que atraviesa la Comisaría de Ceres con 7 contagios y casi todo el personal aislado hizo que Dupouy envíe en forma urgente un pedido al gobernador Perotti.Transcribimos la nota enviada:“Por medio de la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda, en el marco de laque estamos atravesando, a los fines de solicitarle disponga especial atención a la situación de nuestra Policía Provincial, Bomberos Voluntarios y Policía Municipal, quienes están al frente de cada operativo que demanda la lucha contra la Pandemia de Coronavirus, que estamos atravesando desde el 15 de marzo del 2020, y que al día de la fecha no han recibido una sola vacuna contra el Covid-19.Por distintos medios y desde hace ya algún tiempo solicité a usted, a la señora Ministra de Salud y al Hospital Regional que los agentes, que prestan servicio en dichas instituciones, sean tenidos en cuenta dentro del calendario de vacunación, habiendo tomado conocimiento, que en localidades como por ejemplo Rafaela, ya se encuentra vacunado Personal Policial.En el día de la fecha ocurrió lo que preveíamos que pasaría, y por lo que con tanta insistencia solicitábamos una pronta respuesta, que no llegó; 7 miembros de nuestras Fuerzas de Seguridad Provinciales fueron diagnosticados Covid Positivo y 13 se encuentran aislados preventivamente a la espera de resultado.Quiero ponerlo en conocimiento que Ceres cuenta con solo 32 Funcionarios Policiales entre los afectados a la Comisaría Segunda y al Comando Radioeléctrico, de los cuales en dos guardias patrullan nuestras calles, además de cubrir servicios en Bancos y otras entidades financieras.Por su parte, Bomberos Voluntarios de Ceres cuenta con 13 agentes (3 ya vacunados) y la Policía Municipal con 17; lo que hace un total de 59 personas a vacunar, personas consideradas de vital importancia para mantener el orden y la seguridad en nuestra Ciudad y en estos tiempos que corren, lograr el cumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas.Por lo expuesto, le solicito articule los medios necesarios para que 59 vacunas contra el Covid-19, de cada dosis, arriben a nuestra Ciudad de Ceres a fin de poder vacunar a 59 personas que integran las fuerzas operativas.A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludo atte”. Alejandra Dupouy