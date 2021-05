Timothée Chalamet encarnará a Willy Wonka en la precuela de "Charlie y la fábrica de chocolate"

Warner Bros. y The Roald Dahl Story Co. anunciaron el lunes que Timothée Chalamet, de 25 años, interpretará a Willy Wonka en “Wonka”, un musical basado en los primeros años de la vida del excéntrico chocolatero de Roald Dahl.



"La película se enfocará en un joven Willy Wonka y sus aventuras previo a abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo", anunció el estudio sobre el filme que comenzará a filmarse en septiembre.



Paul King, director de películas como “Paddington” y “Paddington 2”, dirigirá un guion que coescribió con Simon Farnaby, mientras que el productor de “Harry Potter” David Heyman, estará a cargo de la producción. Según reveló Warner Bros. el filme se estrenaría en marzo de 2023.



Esta será la tercera aparición del personaje creado por Roald Dahl. Recordemos que la primer película de "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" fue estrenada en 1971 y protagonizada por Gene Wilder. Años más tarde, en 2005, el filme regresó a la cartelera, pero, en esta ocasión, Johnny Depp fue el encargado de encarnar al personaje principal dirigido por Tim Burton. En esta ocasión, el joven Chalamet que trabajó en largometrajes como "Llámame por tu nombre", "Mujercitas" y "Lady Bird", será la estrella de esta precuela que relatará los años de viajes y descubrimientos del futuro chocolatero, una aventura que estará llena de fantasía y números musicales.



Sin embargo, esta no será la primera vez que Chalamet intente dar su propia versión de un personaje de Depp. Por el contrario, entre las elaboradas publicidades que se emitieron durante la transmisión del Super Bowl en febrero de este año, se vio un gracioso video de promoción de un nuevo modelo de Cadillac donde Winona Ryder y el joven actor interpretaron a madre e hijo en una fantasía en la que ella repitió su papel de Kim en "El joven manos de tijera" y Timothée encarnaba a Edgar, el hijo que tuvo con Edward manos de tijera.



A modo de sumar un dato de color, es importante aclarar que el nuevo Willy Wonka estuvo en pareja durante algunos años con Lily Rose Depp, la hija del protagonista de "Piratas del Caribe", y al parecer, según informó el programa Entertainment Tonight días atrás, los jóvenes habrían retomado el noviazgo que tuvieron hace un par de años.



En enero de este año, la compañía se debatía entre Chalamet y Tom Holland para el papel de Willy Wonka, según precisó el sitio especializado Collider, pero finalmente se decidieron por el protagonista de "Dune", quien tendrá que entrenar su físico ya que, además de cantar, deberá hacer bailar a su personaje.



Con respecto a la obra de Roald Dahl, el director Taika Waititi, conocido por exitosas películas como “Jojo Rabbit” y “Thor: Ragnarok”, también se encuentra haciendo un par de series animadas para Netflix. Por un lado, una se centra en el mundo de “Charlie y la fábrica de chocolate” y, por el otro, el segundo proyecto será sobre los Umpa Lumpas.