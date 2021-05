La depresión Covid es distinta a otros tipos de depresiones

Desde marzo de 2020 cuando la pandemia irrumpió en la vida de cada uno, sea cual fuera el lugar del planeta donde nos encontrásemos, los estados de ánimo fueron variando en cada una de las fases o etapas y para muchos la prolongación del Covid-19, derivó en una depresión que tiene características propias y no se compara con otra.

Por ejemplo, Juan David Nasio, el psicoanalista y psiquiatra argentino instalado en Francia desde 1969, discípulo de Lacan y autor de 34 libros traducidos a 14 idiomas, con una vasta experiencia clínica con pacientes deprimidos a partir de las modificaciones que este virus hizo en la vida diaria de cada uno, advirtió que en muchas personas a las que atendió, se evidencia una depresión a la que él llamó “depresión Covid-19”.

Nasio, en una reciente entrevista que brindó al noticiero local del canal Next TV, explicó: “Desde marzo del año pasado cuando apareció la epidemia acá en Francia, poco a poco y cada vez más recibíamos llamados por consultas de pacientes con angustia y depresión, ligadas a la crisis sanitaria y esto se agravó cada vez más, a tal punto que las consultas por tristeza, malestar psicológico, ansiedad, han aumentado en un 80%. Nunca en mi larga carrera de psicólogo, psiquiatra he tenido tantas solicitaciones de pacientes que están angustiados por la crisis sanitaria. Además no soy solo yo, ya que he podido hablar con otros colegas, sobre todo con colegas que trabajan en los hospitales de Francia pero también de Argentina y así es que apareció con mucha claridad lo que yo llamo depresión Covid-19”.

Nasio, manifestó: “Me di cuenta que esta depresión es específica a la epidemia que estamos viviendo, a tal punto que digo que cuando la pandemia se termine -porque esta epidemia se va a terminar-, la depresión Covid-19 también se va a terminar”.

“Creo que hay que comprender dos cosas importantes, por un lado está la angustia y por otro lado está la depresión, son dos cosas diferentes; estar angustiado no es lo mismo que estar deprimido. El angustiado por el Covid-19, es un angustiado por cuatro razones, la primera es el miedo a la enfermedad, es decir, el miedo de caer enfermo, tener el Covid-19 y terminar muriendo solo en un hospital; después dentro de eso está la angustia a contaminar a alguien cercano, y gracias a Dios hoy con las vacunas este miedo se está atenuando, pero durante muchos meses ese miedo se fue acrecentando. La segunda angustia es la angustia respecto de la ausencia que significan los amigos, los parientes, porque si estamos confinados y hay limitaciones en el desplazamiento, hace que no podamos verlos, y al estar limitada la vida social que es absolutamente indispensable no está presente”, especificó Nasio. Y continuó relatando: “La tercera angustia, está más asociada a quienes tienen ciertas actividades que fueron afectadas, como los restaurantes, salas de espectáculos, cines y muchas otras, que tienen la angustia de la bancarrota; la angustia de estar endeudados y no poder cumplir con los compromisos. La cuarta angustia, es la angustia de no tener futuro o de tener futuro y no tener el porvenir, no tener una espera, algo a lo que vamos; aunque hoy en día tenemos un poquito más de luz al final del túnel, ya que estamos viendo que gracias a las vacunas estamos visualizando que se puede terminar esta pandemia”.



LAS CARACTERÍSTICAS DE

LA DEPRESIÓN COVID-19

Para el reconocido profesional, a diferencia de la depresión clásica, la depresión Covid-19 envuelve una tristeza ansiosa, ya que la persona que la padece está enojada y exasperada con el otro, con el afuera.

“Es muy importante mostrar las diferencias entre la depresión clásica y la Covid-19, ya que la primera presenta una tristeza desesperante y que dura mucho; en el caso de la depresión Covid-19, la tristeza está marcada por la ansiedad y además con el sentimiento de mucha rabia, de enojo, de exasperación. Esa persona está al límite de no soportar más, donde por momentos crítica a las autoridades porque la gestión de esta epidemia ha sido desastrosa en muchos países, en otros ha sido exitosa. El depresivo Covid-19 se torna una persona por momentos agresiva, muy quejosa”.

Nasio, subrayó que el último eslabón de estos estados de ánimo, confluyen en el cansancio de la persona a estar todo el tiempo enojada y al final si la persona continúa así, se llega a la depresión Covid-19. “Empezamos con la crisis sanitaria, pasamos de la angustia a la exasperación, de la exasperación al cansancio, a la lasitud y de la lasitud a la depresión; no todas las personas que estamos viviendo la pandemia nos angustiamos, no todas, gracias a Dios”, finalizó.