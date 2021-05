ACDICAR lanzó nueva línea de créditos y entregó préstamos a emprendedores

Con la presencia del presidente de la Agencia ACDICAR, Diego Peiretti, acompañado por el director Ejecutivo de la agencia, Daniel Frana, la gerente de Programas Daiana Cardoso y la responsable del área de Asistencia Técnica, Brenda Arellano se llevó adelante la entrega de los primeros 4 créditos a emprendedores de la línea de apoyo financiero Fortalecer Micro pymes -FONCAP que se suma a los servicios de la agencia para empresas y emprendedores.

Esta nueva operatoria permite brindar asistencia financiera a emprendedores y micro empresas que no pueden acceder al sistema bancario y demuestran capacidad de evolución en sus negocios y además cuentan con actividades de impacto social y sostenimiento del empleo.

La reunión contó con la presencia de los emprendedores beneficiarios de los créditos, del Gerente general del organismo nacional Mateo Bartolini, del secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de Santa Fe, Fabricio Medina, autoridades y equipos de la agencia ACDICAR y representantes y técnicos de la Municipalidad de Rafaela.

El FONCAP es una entidad de segundo piso que opera con mutuales y entidades de microcrédito y cuenta con líneas de préstamos y seguros para atender a microempresas de la economía social, con dificultades para acceder al mercado financiero bancario. En particular desde el 2020 ha puesto en marcha una línea de créditos para las agencias de desarrollo para que implementen líneas financieras a micro empresas y emprendedores de cada territorio. La agencia ACDICAR ha cumplido con los requisitos para ser entidad de intermediación financiera y firmado un convenio por un monto total de 3 millones de pesos por parte de FONCAP para destinar al apoyo emprendedores de Rafaela y la región.

En particular el Ministerio de Producción Ciencia y tecnología de la provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo viene trabajando junto al FONCAP para fortalecer las herramientas de financiamiento que llegan a la provincia. Al respecto el secretario Fabricio Medina expresó su satisfacción y destaco que en Rafaela se pueda poner en marcha esta herramienta en un marco de articulación con el municipio y la provincia.

El presidente de ACDICAR , Diego Peiretti resaltó que esta nueva herramienta de financiamiento abre la posibilidad de ampliar el apoyo a los emprendedores de la ciudad que año tras año se suman al programa Rafaela emprende y que en particular este año cuenta con dos nuevas versiones como son el Emprende Verde y el Emprende Digital que suman mas de ciento cincuenta nuevos emprendedores.

El gerente de FONCAP , Mateo Bartolini expresó su entusiasmo con esta línea especialmente diseñada para las agencias de desarrollo que permite llegar de manera federal a gran parte del país. En especial resalto la nueva mirada del gobierno nacional con las agencias y con la Federación de agencias FADELRA, presidida por la agencia de Rafaela, destacando que el dialogo institucional permitió implementar con éxito estas herramientas financieras para emprendedores de todos los rincones del país.

Finalmente los emprendedores comentaron sus expectativas respecto a las posibilidades de evolución en sus empresas con el crédito recibido y su optimismo a pesar de la difícil situación por la que atraviesa la sociedad en cuanto a la pandemia y su impacto en las actividades económicas y sociales



LOS CRÉDITOS EN RAFAELA

En Rafaela esta línea de préstamos que se pone en marcha se entregan bajo la administración de la Agencia ACDICAR y se articula con los programas municipales de Rafaela emprende y Rafaela Impulsa de la Secretaría de Desarrollo e Innovación.

Los créditos pueden otorgarse por un monto máximo de 12 sueldos mínimos vitales móviles (a la fecha aproximadamente $260,000) con plazos de hasta 18 cuotas y periodos de gracias de 6 meses, con tasa de 18 % anual. Estos créditos están dirigidos a micro empresas y emprendedores que puedan demostrar capacidad de repago a partir del análisis de sus modelos de negocios. Además, la agencia provee de un programa de asesoramiento financiero y de gestión de negocios para que las microempresas puedan orientar su proceso de mejora de competitividad necesarios para crecer y fortalecer sus emprendimientos.

Para mayor información sobre esta línea dirigirse a la web de ACDICAR www.acdicar.org , por WhatsApp al 3492575599 , o por mail a [email protected] .