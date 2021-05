“Cuidarnos es cuidar la patria”

Este martes, el intendente Luis Castellano encabezó el acto oficial conmemorativo del 211° aniversario de la “Revolución de Mayo”. Contemplando las nuevas normas de convivencia, el mismo fue transmitido desde el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, a través de la página oficial de Facebook.Acompañando al intendente estuvieron presentes el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Germán Bottero; y la jefa de Gabinete, Amalia Galantti.En su discurso, el intendente destacó “una parte de la oración a la patria que es la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Cuando recordamos a nuestros próceres y nuestros hechos históricos lo hacemos con profunda admiración, pero cuando tenemos que mirar los hechos históricos en perspectiva, en momentos de crisis como el que estamos atravesando, hay que tomarlos como ejemplo y guía de que nadie se salva solo”. “La pandemia no tiene fronteras, no distingue ideologías políticas, religiones, etnias, clases sociales y, ahora, tampoco distingue edades. Todos sabemos que hay niños internados y gente muy joven que la está pasando muy mal y, en algunos casos, ha fallecido”, afirmó.El mandatario remarcó que “hemos escuchado durante todo este tiempo a algunas voces que se alzaron pidiendo que se abra todo, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran lo que se tengan que morir. Entonces, me gustaría sentar a esas voces frente a frente con algún integrante de algunas de las familias de esos 215 fallecidos que mientras hoy almuerzan van a ver en sus casas una y, en algunos casos, dos sillas vacías porque falta ese familiar que se llevó la pandemia”."NOSOTROS QUEREMOS Y ESTAMOSDEL LADO DE LA VIDA"El titular del Ejecutivo local señaló que “nos ha tocado gobernar en este momento y tuvimos que tomar decisiones difíciles, antipáticas. Hemos tenido que volver a restringir actividades, pero créanme que sabemos que eso provoca y hay muchos sectores que reclaman de manera legítima las aperturas, ayudas y el compromiso del Estado. Vamos a estar, a acompañar. Debemos estar. También sabemos que detrás de esos reclamos está la politiquería barata”. “Son algunos –continuó- que se esconden detrás de portales, perfiles truchos que convocan a marchas desestabilizantes, viralizan videos con mentiras o que se aprovechan del dolor y sufrimiento de muchas familias así como del enorme esfuerzo que realiza nuestro equipo de salud para poder sacar una pequeña ventaja. Esos están en contra de la patria”. “En algún momento, la historia nos preguntará dónde estuvimos en aquel momento duro de la pandemia. Nosotros queremos y estamos del lado de la vida”, manifestó. “Todos debemos saber que la única manera de poder pensar en un futuro está al alcance de la mano y es la vacuna. Sin dudas que este momento es duro, difícil, pero la única manera de poder llevarlo adelante es haciéndolo juntos. Hoy, cuidarnos es cuidar la patria”, concluyó.También participaron a través de plataforma virtual el diputado provincial, Juan Argañaraz; concejales e integrantes del Gabinete Municipal; el jefe de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe; Ricardo Arnodo Suárez; el jefe de la subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina; Eduardo Quiroz; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro; la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro; la directora regional de Salud Rafaela, Eter Senn; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti; el delegado regional de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni; el presidente de Federación de Vecinales, Javier Grande; autoridades educativas, de salud, entre otras.DESARROLLO DEL ACTODurante su emisión virtual, en el acto se difundieron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Por otra parte, se realizaron invocaciones; las que estuvieron a cargo del obispo de la Diócesis de Rafaela, monseñor Luis Fernández y el presidente del Consejo de Pastores, pastor Carlos Terranova.Asimismo, Gabriela Pinto, alumna del Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V.González” leyó un fragmento de “Los Mitos de la Historia Argentina”, de Felipe Pigna; Nicolás Acosta, alumno de la Escuela “Joaquín Dopazzo”, leyó un fragmento de “¿Qué Juramos?: La Revolución de un Sueño Eterno”, de Andrés Rivera; y Emilia Masino, alumna de la Escuela “Manuel Belgrano”, leyó un fragmento de “Encontrarnos ahí donde siempre estuvimos: La Historia Argentina Contada por Mujeres”, de Gabriela Margall y Gilda Manso.A su tiempo, Mariela Eier (voz) y Claudio Duverne (piano) interpretaron “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole.Finalmente, se emitió un video homenaje a trabajadores y trabajadoras de la salud musicalizado con la Marcha “Canción Ciudad de Rafaela”