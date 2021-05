¿Por qué no se trata la ley de conectividad?

El Ejecutivo creó por decreto el Programa Estratégico de Conectividad de Santa Fe, y luego envió a la Legislatura dos proyectos. Uno es un permiso para endeudarse por 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar el programa de inclusión digital de transformación educativa “Santa Fe + Conectada”, un ambicioso plan para construir 4 mil kilómetros de fibra óptica. El otro es la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que administraría esa red de transporte de datos.



EL CRÉDITO

El crédito de 100 millones de dólares que el gobierno dice necesitar para llevar internet de buena calidad a los 365 municipios y comunas de la provincia ya fue otorgado, pero necesita la autorización legislativa para recibirlo.

Es a 15 años con cinco años de gracia, y 2 por ciento de tasa anual en dólares a partir del sexto año, que según el gobierno son “condiciones inmejorables”. La obra se realizará a través de una unidad de gestión entre los ministerios de Obras Públicas, Educación y Economía.

La otra ley consiste en la ampliación del objeto social de la empresa estatal Enerfe (de gas y energías renovables) para que tenga a su cargo la ampliación de la red de fibra óptica bajo la denominación “Santa Fe Redes y Servicios”.



CANTERO SACUDIÓ

EL AVISPERO

La Ministra de Educación Adriana Cantero sacudió el avispero al justificar el no dictado de clases este miércoles, jueves y viernes (medida de la cual luego se retractó) señalando, entre otras argumentaciones, que las clases virtuales son aprovechadas por tan solo el 10% de la población de educandos por la falta de conectividad; e inmediatamente le pidió a los Diputados que traten la Ley de Conectividad y su correspondiente pedido de endeudamiento “que está en la legislatura desde hace un año” aseveró, recibiendo por respuesta del flamante Presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías que dichos mensajes ingresaron con media sanción de Senadores el 5 y 19 de noviembre del año pasado.

Farías le hizo saber a la Ministra Cantero que para un mejor análisis de los proyectos habían citado, sin suerte, tres veces a funcionarios del gobierno, hasta que finalmente recibieron un escrito del Secretario de Tecnología para la Gestión Sergio Bleynat quien, según Farías, “adjuntaba solamente un Perfil de Proyecto genérico, a título informativo y no vinculante. Al requerir se explicitaran los proyectos definitivos de este endeudamiento, la respuesta recibida en Marzo fue que “se encuentran en elaboración” (pág. 17). Esta aseveración no daba cuenta de ninguna urgencia en el tratamiento, ya que ni siquiera los proyectos estaban listos”.



ARGUMENTACIONES

Y CRÍTICAS CRUZADAS

El tema avivó el fuego oficialista, e inmediatamente funcionarios y simpatizantes del Poder Ejecutivo salieron a criticar con dureza a la oposición de Diputados, tal el caso de la Ministra de Infraestructura Silvina Frana quien conminó a que (los diputados) “sancionen la ley con las modificaciones que pretendan”, asegurando que “el cuestionario que mandaron al ejecutivo ya fue contestado”.

Por su parte el Diputado Leandro Busatto, titular del bloque peronista acusó a la oposición de tener “como único objetivo especular pensando en las elecciones”.

El oficialismo tiene un problema en la Cámara de Diputados: uno de sus integrantes, Oscar “Cachi” Martínez consiguió que la Cámara le apruebe el 5 de noviembre del 2020 un proyecto de su autoría por el cual se establece el acceso a la educación virtual en la escolaridad primaria y media en el marco de la pandemia del Covid-19, y así se lo hizo saber Martínez a la Vicegobernadora – y compañera política - Alejandra Rodenas para que inste a su tratamiento en el Senado. Martínez aduce que “estuve charlando con los senadores de todos los sectores para que se apruebe”.

Mientras tanto, el diputado radical Alejandro Boscarol tiene ingresado un proyecto de Conectividad Escolar, asegurando que para brindar Internet a las escuelas “con el 10% de la plata que tienen en plazo fijo podían haberlo implementado”.

El proyecto de Boscarol se apoya en un estudio realizado por el Centro de Telemática de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que arroja datos precisos sobre el equipamiento necesario con conexión a Internet, red local, red wifi y aula informática móvil, así como también los costos aproximados para su implementación.

A su turno el asesor radical Pablo Olivares tuiteó que “Conectividad es un debate que debe darse”, pero que entraña “un falso dilema”, y que “el Gobierno supo desde el inicio que las obras de su proyecto Santa Fe+Conectada estarían disponibles para próxima gestión educativa (junio 2025)”, ya que “esta gestión sólo licitaría, firmaría los contratos de obra y las empezaría”, agregando que “el proyecto técnico presentado por el Gobernador Perotti a Gustavo Béliz, a la CAF y a la Legislatura dice expresamente que las obras duran 4 años. Licitación y contratación mediante, total 4 años y medio”.

En el medio, la Asociación Santafesina de Televisión por Cable presentó en su momento objeciones al proyecto, aduciendo que los perjudicaría, y que el gobierno pretendía quedarse con el “monopolio” de los cables, al competirles en superioridad de condiciones en la otra pata financiera de los mismos: el servicio de internet.

El gobierno lo niega, diciendo que esto no significaría -en principio- que el Estado compita con los privados en cuanto a la prestación del servicio de internet, sino que la provincia se reservaría de modo soberano el transporte de datos por esas vías y podría comercializarlo, celebrar convenios con municipios y comunas, y acordar con los privados y las cooperativas para establecer estándares de calidad.

Lo cierto es que el tema cayó para su tratamiento en un año electoral, y ello sin dudas dificultará la velocidad de conectividad en Diputados. Si es que no se interrumpe definitivamente.