Menor calidad institucional

La discordia parece ganarle la batalla a la concordia en las calles argentinas y también en las omnipresentes, salvajes e implacables redes sociales. La grieta en lugar de achicarse se agranda marcando diferencias que, lamentablemente, alejan cualquier esperanza para que todos empujemos el carro en la misma dirección. Unos y otros gritan fuerte sin escucharse y por tanto la posibilidad de un "nosotros" se diluye replicando el perverso modelo de la desunión nacional que, a propósito, es un buen negocio para unos pocos que de por vida transitan los pliegues del estado con muy buenas remuneraciones. A veces incluso con una o más denuncias penales, que no les impide ocupar cargos públicos y darle trabajo a amigos y familiares.

En este marco de debilidad, la Argentina cayó seis posiciones durante el primer año de Gobierno de Alberto Fernández y se ubica en la posición 112 entre 189, según los datos recabados hasta 2020 y que se dieron a conocer en un informe del Índice de Calidad Institucional (ICI) que coteja instituciones Políticas y de Mercado. Las claves del mencionado descenso responden a las medidas de confinamiento y caída de la actividad económica por la pandemia de coronavirus, según señaló la Fundación Libertad y Progreso que difundió los resultados.

A nivel mundial, la Argentina se encuentra en el puesto 112 entre 189 países -75° en instituciones políticas y 137° en instituciones de mercado- arrojando así un descenso de seis puestos con respecto al año anterior. La caída es más significativa teniendo en cuenta que desde 1996 a la fecha, el país retrocedió 68 posiciones y 19 desde 2007.

En Latinoamérica la situación no deja de preocupar porque la Argentina se encuentra en el puesto 26 de 35 países que conforman el continente, integrando "el final de la tabla". Martín Krause, quien es profesor en la Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso y es el autor del índice, resaltó que los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI.

Los descensos se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus economías antes de que ésta llegara. Si observamos todos los países que tuvieron fuertes caídas en la economía, no solamente los de América Latina, veremos que son, en general, países de baja calidad institucional, puntualizó Krause.

Metodológicamente el Índice de Calidad Institucional que elabora la Red Liberal de América Latina (RELIAL) es una herramienta que coteja ocho indicadores de organismos internacionales y le otorga un puntaje a 189 países. A mayor puntaje mayor es la calidad institucional lo que redunda en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes. Esta edición del reporte hizo especial consideración en la pandemia y de qué manera afectó las instituciones en América Latina.

En este marco, la pandemia no ha sido un factor que favorezca la unidad nacional, una vieja aspiración de los argentinos que de tanto en tanto ingresa en el discurso político, aunque a esta altura se dude de la sinceridad de los dirigentes. Es decir, la consigna de "unidad nacional" pareciera responder solamente a una cuestión de lo políticamente correcto, pero no una convicción que se manifieste en la práctica. La pandemia debería ser el enemigo común que derive en una mayor unidad, pero contrariamente a lo que se podría esperar se advierten mayores divisiones por las diferencias en la gestión de la crisis sanitaria.

En este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Iglesia argentina pidió un cambio de actitud de la política, tanto de aquellos que tienen responsabilidad en los niveles de gobierno como de aquellos que integran la oposición. Pero horas después miles de argentinos coparon las plazas del país para manifestar su rechazo a las nuevas restricciones que confinan a millones de personas en sus hogares, excepto a quienes se consideren trabajadores esenciales, para reducir la circulación y con ello el poder de contagio del virus. La Argentina está partida sin duda.

Así, sectores de la oposición convocaron a esta movilización en rechazo al confinamiento y contra el Gobierno, mientras la Casa Rosada insta a las provincias a "actuar con sus policías" para evitar las marchas. A través de distintos hashtags en redes sociales, como #25M, #25MTodosALasCalles y #25MRevolucionPorLaLIBERTAD, en las redes sociales se difundieron varias convocatorias para cuestionar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, principalmente en lo que se refiere al tema restricciones. Rafaela no fue la excepción y también tuvo su acto de rebeldía con la participación de cientos de ciudadanos embanderados y a bocinazo limpio.

La foto es la misma desde hace años, un país dividido con una calidad institucional en retroceso.