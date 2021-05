El Concejo inicia su actividad con reunión de comisión virtual

Esta mañana los concejales llevarán adelante la reunión de comisión que se hará de manera virtual, y en la que se analizarán diferentes proyectos para ser incluidos en la sesión ordinaria de mañana jueves. Entre las iniciativas que serán abordadas, está prorrogar por días la emergencia sanitaria, dado el actual escenario y la necesidad de brindar al Ejecutivo herramientas que le permitan avanzar sin la burocracia habitual que existe dentro del Estado.

Por otra parte, se tratará un proyecto presentado por Cambiemos, para manifestar un absoluto desacuerdo con el reciente aumento en el precio de la energía eléctrica dispuesta por el gobierno provincial. También, se abordará un proyecto de Declaración, manifestando desde el bloque de Cambiemos el más absoluto malestar por el cierre de las exportaciones de carne vacuna, recientemente anunciado por el Presidente Alberto Fernández.

En tanto, se analizará un proyecto que busca eximir a todas las construcciones que se den durante 2021, de Derechos de Edificación, con el objetivo de impulsar y facilitar las inversiones en este sector.



DIA DE MUCHOS RECLAMOS

El concejal radical, Leonardo Viotti, analizó el actual escenario y dijo: “Son días duros y la verdad que en lo personal atendiendo muchísimo reclamos y consultas de los vecinos quienes por culpa de los desmanejos y las desprolijidades del gobierno provincial en el manejo de la información, tienes muchas dudas acerca de si se puede trabajar o no”.

“Recibimos muchas quejas por parte de vecinos que viven del día a día, que no tienen un sueldo fijo, los trabajadores informales principalmente, que tienen miedo de tantos días sin poder trabajar. Según lo anunciado por el gobierno nacional van a ser cuarentenas estrictas pero intermitentes, es decir, se supone que a partir de la semana que viene va a haber al menos 10 o 15 días donde se va a poder trabajar. Creo que eso es importantísimo, repito, principalmente pensando en los trabajadores informales, en la gente que tiene comercio y que tiene que pagar alquileres; los rubros ya afectados que conocemos, como los gimnasios, los bares y restaurantes”, enfatizó el edil.

“La verdad que la crisis económica que se está dando no está siendo atendida, o no hay herramientas suficientes por parte del gobierno para hacerle frente. Creo que el Estado no está atendiendo como debería, más allá de las falencias del sistema de salud y todo lo que está faltando, considero que también la parte económica no está siendo atendida como se debe”, indicó Viotti. Y remarcó: “Todo esto va a llevar a profundizar los reclamos y pedidos por parte de los vecinos por la situación económica que se vive”.