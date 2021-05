Vizzotti alertó por el impacto de nuevas cepas en jóvenes

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La ministra de Salud, Carla Vizzotti, alertó ayer sobre el impacto de las nuevas variantes del coronavirus en la población joven, aunque descartó la posibilidad de modificar la campaña de vacunación para avanzar en esta etapa en esa franja etaria ya que remarcó que "la mortalidad se la llevan los mayores de 60 años"."Los menores de 60 años son el grupo que tiene mayor número de casos, siempre desde el inicio de la pandemia, y en este momento con un número de casos más importante la posibilidad de complicaciones y fallecimiento es más alta", sostuvo la funcionaria nacional.En declaraciones a TN desde México, la titular de la cartera sanitaria explicó que "los motivos son claramente, seguramente, las variantes que circulan son más transmisibles y tienen más letalidad"."En todos los países la mayor cantidad de los que se infectan son los más jóvenes, que tienen más actividad", añadió.Al ser consultada sobre si se barajaba la posibilidad de modificar la campaña de vacunación para incluir tempranamente a los jóvenes, Vizzotti lo descartó: "La mortalidad se la llevan los mayores de 60 años".Por otra parte, la ministra se refirió a la vacuna de Johnson & Johnson y afirmó que la aprobación por parte de la ANMAT "no es que está trabado"."Es el análisis que viene avanzando en base a la documentación que se viene presentando por parte del laboratorio", indicó la funcionaria nacional, quien remarcó la importancia de que sea aprobada la vacuna tanto por la posibilidad de que se firme un contrato para la compra de dosis como ante la chance de que se pueda "recibir vacunas de Janssen a través del mecanismo COVAX".Además, se quejó de que en los próximos meses habrá "muchas situaciones de mezclar las elecciones con la vacunación", ante lo cual pidió "a todo el arco político y a los medios sobrevolar la grieta para transmitirle calma a la población"."Descarto que cualquier provincia haya hecho un acopio de vacunas para especular con las elecciones, porque todos los ministros de Salud, independientemente del color político, están trabajando muchísimo con sus equipos para que lleguen las vacunas y se apliquen", finalizó.DIALOGO DE VIZZOTTICON EL REINO UNIDOLa ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, participaron de una videollamada con el ministro de Vacunación del Reino Unido, Nadhim Zahawi, y la ministra para Europa y las Américas en el Foreign Office, Wendy Morton, en el marco del diálogo destinado a compartir experiencias y evaluar acciones conjuntas en el marco de la pandemia de COVID-19.Durante la reunión bilateral se evaluaron las posibles maneras de acelerar la provisión de vacunas, y los funcionarios intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre la campaña de vacunación llevada adelante por ambos países.Además, se analizaron líneas de cooperación para profundizar la lucha contra la pandemia, el impacto en el sistema sanitario y la posibilidad de fabricación de vacunas a nivel local.Vizzotti confirmó que la capacidad de Argentina de ser parte de la cadena de producción de vacunas ha sido una decisión estratégica para favorecer el acceso de nuestra población y de la Región de las Américas a las vacunas, e informó que las autoridades argentinas continúan buscando más y mejores oportunidades para acelerar este objetivo.Sobre este particular, desde el gobierno británico se mostraron dispuestos a favorecer el contacto con la Universidad de Oxford y el laboratorio productor.Además, Zahawi y Vizzotti analizaron la actual estrategia de vacunación llevada adelante por el Reino Unido que implica espaciar la aplicación de las segundas dosis en hasta 12 semanas, lo que permitió combatir de manera más rápida y eficaz la propagación del virus en su país.Al referirse a la situación en nuestro país, el ministro británico afirmó que "la actual estrategia aplicada por Argentina es la correcta y la más efectiva para romper el vínculo entre infección y hospitalización".En tanto, Nicolini abordó la posibilidad de acelerar la provisión de vacunas por parte del Reino Unido así como trabajar en una profundización en la cooperación bilateral y Vizzotti remarcó la capacidad de aplicación del sistema de salud argentino para hacer frente a un escalamiento en la aplicación de dosis ante un eventual aumento de la provisión de vacunas.Al respecto, Gran Bretaña remarcó el compromiso del Reino Unido en direccionar a través del mecanismo COVAX el excedente de vacunas.Las funcionarias argentinas participaron del encuentro desde México, donde se encuentran ultimando detalles para el primer envío de las vacunas Oxford-AstraZeneca y fortaleciendo las acciones conjuntas en relación con el abordaje de la pandemia, la estrategia de vacunación y ejes relevantes de salud pública como las enfermedades crónicas no transmisibles, la salud sexual y reproductiva y salud mental entre otros.Finalmente, los representantes de ambos países acordaron una próxima reunión virtual para profundizar el trabajo conjunto de construcción de confianza en torno a la vacunación a partir de resultados de la campaña.