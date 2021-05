La Argentina superó los 75.000 muertos por Covid

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas se reportaron 24.601 nuevos contagios de coronavirus y 576 muertes, con lo que el total de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia se elevó a 75.056. El total de casos informado en el país desde marzo de 2020 llegó a 3.586.736, de los cuales 354.020 continúan cursando la enfermedad mientras que 3.157.660 pacientes ya se recuperaron.

Por otra parte, con los 2.290 casos reportados ayer, la Ciudad de Buenos Aires superó la barrera de los 400 mil para situarse en 402.284 contagios en su distrito. Según se informó, sigue subiendo la cantidad de pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, 6.552, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 74,1% a nivel nacional y de 76,2% en el AMBA.

La provincia de Buenos Aires reportó 8.612 nuevos casos, por lo que ya acumula 1.539.612 desde el inicio de la pandemia.

Catamarca informó 505 nuevos contagios (21.308); Chaco, 632 (54.496); Chubut, 232 (60.495); Corrientes, 24 (47.841); Córdoba, 3.424 (287.373); Entre Ríos, 689 (79.493); Formosa, 771 (24.697); Jujuy, 124 (27.368); La Pampa, 461 (39.600); La Rioja, 192 (16.486); Mendoza, 428 (115.631); Misiones, 218 (19.340); Neuquén, 940 (85.438); Río Negro, 485 (71.004); Salta, 430 (42.535); San Juan, 222 (33.611): San Luis, 484 (49.806); Santa Cruz, 146 (50.296); Santa Fe, 2.296 (326.987); Santiago del Estero, 419 (40.529): Tierra del Fuego, 112 (28.178); y Tucumán, 465 (122.328).

Se informó además que en las últimas 24 horas se concretaron 86.340 testeos, por lo que el total se elevó a 13.342.649.

Del total de muertes, 340 son hombres (224 son de la provincia de Buenos Aires, 18 de la ciudad de Buenos Aires, seis de Chaco, siete de Corrientes, siete de Córdoba, siete de Entre Ríos, cuatro de Formosa, uno de Jujuy, uno de La Pampa, 14 de Mendoza, 10 de Neuquén, cuatro de Río Negro, uno de San Luis, dos de Santa Cruz, 20 de Santa Fe, nueve de Santiago del Estero y cinco de Tucumán).

También murieron 231 mujeres (151 de la provincia de Buenos Aires, 10 de la ciudad de Buenos Aires, cinco de Chaco, una de Chubut, dos de Corrientes, seis de Córdoba, cinco de Entre Ríos, ocho de Formosa, 11 de Mendoza, 10 de Neuquén, una de Río Negro, tres de San Luis, 11 de Santa Fe, dos de Santiago del Estero y cinco de Tucumán).

Cinco personas (tres de la provincia de Buenos Aires, una de Entre Ríos y una de Jujuy) fueron registradas sin datos de sexo.



DOCENTE CORDOBESA

MURIO PESE A VACUNA

Una maestra cordobesa murió en un sanatorio de Río Cuarto luego de haberse contagiado de Covid-19, pese a contar con las dos dosis de la vacuna, en un caso atípico que causó gran pesar en la localidad de Vicuña Mackenna, donde residía.

La docente, identificada como Érica Marisa Chivalero, tenía 51 años y trabajaba en el jardín de infantes "Guido Spano", de Vicuña Mackenna, en la región sur de la provincia.

De acuerdo con la información revelada por medios locales, la docente sufrió una descompensación y fue trasladada de urgencia en una ambulancia a un sanatorio de Río Cuarto, donde finalmente falleció el domingo.

La noticia de la muerte de Chivalero provocó pesar y sorpresa en Vicuña Mackenna, ya que la maestra había recibido las dos dosis de la vacuna Sinopharm.

El intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari, informó en declaraciones a Cadena 3 que la docente había recibido la primera dosis de la vacuna el 6 de abril y la segunda el 5 de mayo pasado. "No estaba dentro de los 45 días necesarios, eso también hay que decirlo, porque es como que la vacuna no hizo efecto", señaló el intendente.

Según se informó, al momento del contagio la docente se encontraba realizando tareas administrativas en el centro educativo. Su deceso fue confirmado por la Municipalidad mediante un comunicado: "Nuestro preciado recuerdo como profesora de Nivel Inicial de la Institución, actualmente en servicio. Rogamos por el eterno descanso de su alma y consuelo a sus familiares. Q.E.P.D.". No trascendió si Chivalero tenía comorbilidades, aunque se indicó que presentaba sobrepeso.