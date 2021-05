Les comentamos Libro

29 de mayo de 2021

LA VIDA ILUSTRADA ROBERTO “BETO” FORMENTO Raúl Vigini y Ricardo Peirone Edición de autor 95 pág. “Cuando se ponía a dibujar, te lo dibujaba de una. Era medio raro que borre. Usaba goma pero era muy difícil que borre. No me acuerdo haberlo visto borrar o enojarse porque no le salía algo. Lo que sí, él leía todo el guión, que eran cinco o seis páginas escritas a máquina abrochadas en la punta superior izquierda. Lo que hacía ahí era la tira Aquí, la Legión. Eran cuatro comandantes en la Legión Extranjera en Francia y por supuesto estaba la chica, y peleaban contra los árabes. El lo leía, no bien le llegaba por correo postal. Decía primera página, escena tal, atardecer o amanecer en el fuerte, con la tropa preparándose. Diagramaba y se quedaba pensando un ratito y ahí se imaginaba todo lo que iba a poner en ese cuadro. Si no le gustó la idea del primer cuadro lo seguía leyendo. Siempre había un cuadro que estaba más trabajado. Siempre a uno entre todos le dedicaba un poco más y empezaba por ese cuadro. Le ponía más cosas, lo detallaba más, le prestaba más atención.” Susana Bottazzi