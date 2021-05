Suspendido por violar el protocolo

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) le impuso a Ole Christian Veiby una sanción de suspensión de seis meses por no haber notificado que tuvo contacto estrecho con una persona con Covid-19. No podrá participar en ninguna prueba del WRC hasta el 23 de noviembre, justo una semana después de que termine el Rally de Japón, última cita del año. El propio Veiby dio positivo de Covid-19 tras el Shakedown preparatorio al Rally de Portugal del fin de semana pasado.El piloto noruego estuvo en contacto con Andreas Mikkelsen, el líder de la categoría WRC2, en el Rally Targa Florio, a principios del mes. Mikkelsen dio positivo de Covid-19 el lunes de la semana pasada y Veiby no lo notificó.