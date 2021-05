Habló de posible retiro el correntino Leo Mayer

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El correntino Leonardo Mayer quedó eliminado ayer de la primera ronda de la qualy de Roland Garros y adelantó que piensa en retirarse de la actividad, ya que está "cansado de correr y que la plata no alcance".

El argentino, 157 del ranking, perdió frente al holandés Botic Van De Zandschulp, número 154 del mundo, por 2-6, 7-6 (4) y 6-3, mientras que Guido Andreozzi (199), cayó ante el ruso Román Safiullin por 4-6, 6-4 y 6-1.

"Puede ser que éste sea mi último torneo. Estoy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con el ranking que tengo no me alcanza para traer ni siquiera a un entrenador", aseguró el correntino en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El "Yacaré", de 34 años, tuvo un match point en el segundo set del partido disputado en el court número 2, pero terminó despidiéndose de manera temprana del segundo Grand Slam del año.

Antes del Grand Slam parisino Mayer jugó challengers en Italia (cuartos de final), Croacia y Portugal (en ambos llegó a la segunda ronda).

En el 2020, Mayer había logrado acceder al menos a la tercera fase de la qualy de Roland Garros y su mejor participación en el torneo francés fue en 2019, cuando llegó a los octavos de final y fue eliminado por el suizo Roger Federer.

En tanto, hoy otros argentinos comenzarán a disputar la clasificación del torneo francés, ya que Juan Manuel Cerúndolo (146) se medirá con el porteño Andrea Collarini (202).

También habrá otro duelo argentino en la primera ronda entre Sebastián Báez (183) y Marco Trungelliti (236), mientras que Francisco Cerúndolo (116) debutará ante el dominicano Roberto Cid Subervi (238).

A su vez, el rosarino Renzo Olivo (207) chocará ante el holandés Robin Haase (304), mientras que Tomás Etcheverry (225) debutará contra el alemán Matthias Bachinger (245).

Los argentinos que ingresarán directamente en el cuadro individual son Diego Schwartzman y Nadia Podoroska, además de Federico Delbonis, Guido Pella, Federico Coria, Juan Ignacio Londero y Facundo Bagnis.