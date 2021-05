Indianápolis, respetando su historia, este año volverá a correrse en mayo

Desde que el estadounidense Ray Harroun se adjudicó la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis, el 30 de mayo de 1911, conduciendo un Marmon Wasp, hasta que el japonés Takuma Sato, al mando de un Dallara - Honda, venció el 23 de agosto de 2020, se disputaron 104 competencias en el legendario circuito del Indianápolis Motor Speedway.Siempre referenciando, obviamente, a una de las carreras más famosas del mundo y solo comparable por su jerarquía y trayectoria con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.Es que la capital del estado de Indiana, una ciudad de aproximadamente 800.000 habitantes, recibió además, en su icónico escenario y en distintas oportunidades, a la Fórmula 1, al MotoGP y a la NASCAR Cup Series, sin dudas, la categoría más popular de los Estados Unidos.Pero la rica historia de la Indy 500, que solo tuvo dos paréntesis, ocasionados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la ha convertido en diferente, por su tradición y por su excepcional convocatoria en un trazado que suele reunir en esa prueba a cerca de 400.000 personas.Este año, luego de un atípico 2020 en el que debió trasladar su fecha al mes de agosto como consecuencia de la pandemia, volverá a correrse en mayo, como sucedió desde que se llevó adelante el primer desafío de recorrer más de 804 kilómetros en el velocísimo circuito de 4.023 metros de cuerda.El próximo domingo 30, con el neozelandés Scott Dixon, autor de la pole el pasado domingo, 33 pilotos saldrán en busca de la gloria, para llevarse no solo una recompensa millonaria, sino también para dejar grabado su rostro en uno de los trofeos más prestigiosos del deporte universal: el Borg Warner.Un privilegio que estará reservado a uno solo de los varios postulantes en una carrera que no tiene candidatos y que suele definirse en los últimos giros por una acertada estrategia o por una buena cuota de fortuna.En clasificación, Dixon, que de todos modos es uno de los favoritos, estableció un promedio cercano a los 373 kilómetros por hora para completar las cuatro vueltas pactadas, en una clara muestra de las altísimas velocidades que se alcanzan en un dibujo muy peculiar, con rectas y curvas entrelazadas.El experimentado piloto de Nueva Zelanda (40 años), ya sabe lo que es ganar en Indianápolis, al inscribir su nombre en 2008, pero además fue segundo en dos ocasiones, en 2007 y 2012.Sus pergaminos incluyen cinco títulos en la IndyCar, en las temporadas 2003, 2008, 2013, 2015 y 2018, pero por si hiciese falta sumarle otro mérito, es el líder del actual certamen.El norteamericano Colton Herta y el sorprendente holandés Rinus VeeKay -se impuso recientemente en la carrera disputada en el trazado mixto del IMS- completarán la primera fila el domingo, poco después del mediodía.El brasileño Helio Castroneves vuelve a soñar con su cuarto triunfo para igualar los registros de Anthony J. Foyt, Al Unser Sr. y Rick Mears, en tanto que el colombiano Juan Pablo Montoya y el japonés Takuma Sato buscarán su tercera victoria.Vale la pena consignar que entre los protagonistas estará una dama, la suiza Simona de Silvestro, que regresará a la Indy 500 luego de participar en cinco ocasiones, la última en 2015.La grilla oficial para la edición número 105 de las 500 Millas de Indianápolis, quedó ordenada de la siguiente manera:Scott Dixon (Ganassi - Honda); Colton Herta (Andretti - Honda) y Rinus VeeKay (Carpenter - Chevrolet).Ed Carpenter (Carpenter - Chevrolet); Tony Kanaan (Ganassi - Honda) y Alex Palou (Ganassi - Honda).Ryan Hunter-Reay (Andretti - Honda); Helio Castroneves (Meyer Shank - Honda) y Marcus Ericsson (Ganassi - Honda).Alexander Rossi (Andretti - Honda); Ed Jones (Coyne Vaser Sullivan - Honda) y Pato O'Ward (McLaren - Chevrolet).Pietro Fittipaldi (Coyne Ware - Honda); Felix Rosenqvist (McLaren - Chevrolet) y Takuma Sato (Rahal Letteman Lanigan - Honda).James Hinchcliffe (Andretti - Honda); Scott McLaughlin (Penske - Chevrolet) y Graham Rahal (Rahal Letteman Lanigan - Honda).Conor Daly (Carpenter - Chevrolet); Jack Harvey (Meyer Shank - Honda) y Josef Newgarden (Penske - Chevrolet).John Hildebrand (Foyt - Chevrolet); Santino Ferrucci (Rahal Letteman Lanigan - Honda) y Juan Pablo Montoya (McLaren - Chevrolet).Marco Andretti (Andretti - Honda); Simon Pagenaud (Penske - Chevrolet) y Sébastien Bourdais (Foyt - Chevrolet).Stefan Wilson (Andretti - Honda); Max Chilton (Carlin - Chevrolet) y Dalton Kellet (Foyt - Chevrolet).Sage Karam (Dreyer & Reinboldt - Chevrolet); Will Power (Penske - Chevrolet) y Simona de Silvestro (Paretta - Chevrolet).