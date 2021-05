"Esa fue la final soñada"

(Por Darío Gutiérrez). - Hace 16 años Ben Hur tocaba el cielo con las manos en el básquet argentino. Ese 25 de Mayo de 2005 era campeón de la Liga Nacional en un Coliseo del Sur repleto y demoliendo a Boca 4 a 1 en la serie final, con la victoria por 101 a 92 en el quinto juego. El inolvidable equipo que dirigía Julio Lamas le ponía la frutilla al postre tras una enorme temporada, que quedaría marcada a fuego como el equipo de mejor rendimiento en el historial liguero.

El goleador en esa noche fue Diego García, con 27 puntos. El sancristobalense radicado en Santa Fe le anotaba 27 puntos a la escuadra que tenía por ese entonces, a Sergio Hernández como DT. Hoy, el escolta todavía sigue en actividad, jugando a los 41 años la Liga Argentina en Colón de Santa Fe.

"La verdad que fueron los años mas lindos que viví, además de un puntapié inicial para arrancar mas profesionalmente tras venir del ascenso con Central Entrerriano. Ben Hur fue clave, me dio la posibilidad de ir a jugar en la selección cinco años, de hacer carrera en España. Fue como un trampolín no solo por haber salido campeón de la Liga y de la Sudamericana, sino por cómo jugábamos. Son de los recuerdos más lindos que tengo en el básquet", nos contó Diego cuando le requerimos una referencia por este nuevo aniversario de la consagración.

Sobre los momentos emotivos que indudablemente aparecen en estos días, mencionó que "cada vez que veo alguna foto, video o jugada se me viene todo, no solo anécdotas. Esos dos años fueron muy compartidos en general. Viajábamos, jugábamos y compartíamos mucho, comíamos asados, íbamos a la pileta, nos llevábamos muy bien dentro y fuera de la cancha".

En particular sobre esa serie final, recodó que "Esa contra Boca fue la final soñada, para la ciudad y todo el basquet argentino porque los dos equipos éramos muy buenos, tumbamos a Boca que era un equipazo (Paolo Quinteros, Wilson, Mc Cray, Leiva, Sartorelli, algunos de sus integrantes) jugando muy bien".

Sobre si mantienen el contacto periódicamente, el todavía basquetbolista activo expresó que "seguimos en contacto cada tanto con esto de las redes sociales y Watshapp, nos encantaría poder juntarnos nuevamente. Con esto del covid estamos un poco alejados, yo estoy aquí en Santa Fe; Leo entrenador, Queca Storani con su trabajo, Raymundo (Legaria) en Gualeguaychú, Edu (Calvelli) con sus estudios, y nos ha demorado un poco. Pero tenemos contacto".

Finalmente, le consultamos sobre el presente. "Seguimos en Colón, un año diferente, distinto. El año pasado estuve en Unión y se cortó por la pandemia. Estoy cómodo porque sigo jugando en Santa Fe, que tengo mi familia y mi casa. Mas allá de ser un año atípico lo sigo disfutando, por supuesto no tengo la velocidad de antes, pero se agradece estar vigente y disfrutando en la cancha. Viéndolo fríamente es un sacrificio muy grande, enfrentamos a gente muy joven, y así con burbujas también es un desafío para mi porque no hay tiempo para descansar mucho, pero lo vengo llevando muy bien. Ojalá se pueda reanudar el campeonato".