River necesita sumar un punto ante Fluminense

River Plate celebrará hoy sus 120 años de vida con un trascendental desafío deportivo por delante: asegurar su clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores frente a Fluminense de Brasil en la última fecha del Grupo D. El partido, arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, se jugará en el estadio Monumental desde las 19.15, mismo horario en el que se enfrentarán los colombianos Independiente Santa Fe y Junior, que completan la zona, y será televisado por ESPN.River sólo necesita sumar un punto y aún perdiendo podría avanzar si Junior no gana en el estadio Bellavista de Ambato, Ecuador, donde tendrá lugar el cruce por los conflictos sociales en Colombia. Después de su heroica victoria ante Independiente Santa Fe la semana pasada, con Enzo Pérez en el arco, el equipo de Marcelo Gallardo quedó al frente del grupo con 9 puntos, seguido por Fluminense (8) y Junior (6).El "Muñeco" Gallardo aguardará hasta las horas previas al partido para conocer los jugadores que tendrá disponibles después del brote de coronavirus que diezmó al plantel el pasado sábado 15, un día antes de afrontar el superclásico ante Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional.De los 15 futbolistas contagiados inicialmente, en la previa del superclásico, River espera recuperar a 13 (sólo no estarán Paulo Diaz y Enrique Bologna), lo que sumados a los que ya estaban a disposición cambia notablemente el panorama para la conformación del equipo. De no surgir inconvenientes, al cumplirse diez días del diagnostico, todos ellos podrían jugar este martes debido a que la eventual carga viral que podrían portar ya no implica riesgo de contagio según el protocolo de la Conmebol.Estas son las probables formaciones:Franco Armani; Tomás Lecanda o Robert Rojas, Jonatan Maidana, Héctor Martínez y Milton Casco; Felipe Peña; Julián Álvarez, Agustín Palavecino y Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.Marcos Felipe; Lucas Calegari, Nino, Luccas Claro y Danilo Carvalho; Yago y Mattheus Martinelli; Kayky, Juan Cazares y Luiz Henrique, Fred. DT: Roger Machado.SIN COPA AMERICAEl defensor riverplatense Paulo Díaz, debido a una miocarditis que le apareció luego de transitar el coronavirus, se perderá la Copa América con la Selección de Chile, que sí tendrá al arquero Gabriel Arias y el defensor Eugenio Mena, quienes podrían perderse la definición de la Liga Profesional con Racing. Así lo anunció el entrenador de la Selección trasandina, el uruguayo Martín Lasarte, quien también citó al mediocampista Pablo Galdames, de Vélez Sársfield.