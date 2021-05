En noviembre arrancaría el próximo Regional

(Por Darío Gutiérrez). - Ojalá no sea la película que se vio el año pasado, con una interminable cantidad de idas y vueltas por las fechas, pero este lunes sorprendió que el Consejo Federal -a través del sitio ascensodelinterior.com.ar, que tiene muy buena llegada al mismo- informara que para el mes de noviembre estaría programado el comienzo del próximo Regional Amateur.

"La realización de un nuevo TRFA parece tener el visto bueno de las máximas autoridades que, por supuesto, son cautos a la hora de dar confirmaciones totales ya que todo, al igual que sucedió en la edición 2020, estará marcado por el avance de la situación sanitaria en nuestro país. De realizarse, la intención es no modificar demasiados aspectos a lo que vienen siendo los formatos anteriores (zonas y playoffs) manteniendo la regionalización y cercanía geográfica como criterios a la hora de diagramar la competencia. Los ascensos al Torneo Federal A 2022 seguirán siendo cuatro (4) y la presencia o no de público estará marcada por las normativas que indique el Gobierno Nacional llegado el momento", publicó el mencionado medio que es una referencia para el fútbol del interior del país.

Más allá que todavía falta mucho para noviembre, la duda que se plantea pasa y en este aspecto más en el plano local, qué equipos podrían ser parte de la competencia y con qué parámetros deportivos llegarían a la misma.

El mismo sitio que anticipó esta fecha, también hizo referencia a las denominadas "Licencias Deportivas", que el CF determinó en 2919 -en casi todos los casos por tres años- y donde la Liga Rafaelina sólo tiene un equipo entre las mismas: Libertad de Sunchales. Los otros clubes beneficiados son: Bella Vista de Bahía Blanca, CAI de Comodoro Rivadavia, Las Palmas de Córdoba, Sol de América de Formosa, Costa Brava de General Pico, Américo Tesorieri de La Rioja, San Martín de San Martín (Mendoza), Racing de Olavarría, Guaraní Antonio Franco de Posadas, Atenas de Río Cuarto, 9 de Julio de Río Tercero, Atlético San Jorge de San Jorge, Trinidad de San Juan y Unión Santiago de Santiago del Estero.

¿Podrán otorgarse más? El tiempo lo dirá, pero teniendo en cuenta que Ben Hur fue finalista de la última edición, podría tener opciones. Lo mismo 9 de Julio por su historial de participaciones, pero por el momento son especulaciones o promesas que deberán ser ratificadas en los hechos.

De tal modo, lo más seguro para las clasificaciones pasa por las competencias de las Ligas. El tema es que están casi todas detenidas por el recrudecimiento de la pandemia, y en varios lugares -incluyendo nuestra provincia- con signos de interrogación sobre la reanudación en el futuro cercano.

En la actualidad, sólo la provincia de Jujuy está disputando torneos. Desde el Consejo Federal proponen una solución: para resolver quienes serían los participantes del Regional 2021/22, se tomaría en cuenta el listado de ligas homologadas al 2019, el último normal (el de este año fue reducido) realizado antes de la pandemia.

A partir de allí, cada liga homologada será la encargada de resolver qué club la representará en la o las plazas que tengan a disposición según su cantidad de afiliados (de 10 a 20 clubes, una plaza. Más de 20 clubes, dos plazas). Si puede realizar un torneo clasificatorio antes de Noviembre, él mismo saldrá por la vía deportiva. En caso de no poder hacerlo, tendrá la opción de seleccionar con los requisitos que crea necesario a quien tenga la intención de competir o en caso de no encontrar club alguno, dar de baja la plaza.



EN NUESTRA LIGA

En el caso de la Liga Rafaelina, con sólo cinco fechas jugadas del Apertura, parecería escaso para tomarlo en cuenta con el fin de determinar una plaza, pero hoy no se puede descartar nada. Por las dudas, recordemos que 9 de Julio y Quilmes compartían el primer puesto al momento de la interrupción. En el último antecedente, la LRF había decidido la participación con el campeón y subcampeón Absoluto (Brown y el "9").

Otra vía para clasificar un equipo son los torneos de las Federaciones. Así clasificó Ben Hur en la edición 2020, cuando fue semifinalista de la Copa Santa Fe 2019. Pero parece complicado que este año pueda jugarse ese torneo, salvo que la Federación tenga en mente otra planificación más reducida.

No obstante, hay un dato no menor. Jugándose sin público, más que nunca es clave tener un apoyo del gobierno provincial para la Copa Santa Fe. Y a nadie escapa que la relación entre la Federación Santafesina, que encabeza Carlos Lanzaro, y el Ejecutivo santafesino no es la ideal. La prueba fue el comunicado de las Federaciones deportivas (de más de una decena de disciplinas) de hace un par de semanas, reclamando por la vuelta de la competencia y exponiendo la falta de apoyo del gobierno para con los clubes y el deporte amateur en general.