Arrestados por tirotear a policías y lograr la fuga

En la mañana de ayer, en LA OPINION online dimos a conocer (con el aporte de un video), un procedimiento policíaco llevado adelante en relación a un hecho de resistencia a la autoridad y abuso de arma, ocurrido el pasado 22 de este mes en la vía pública de Frontera.En la oportunidad fueron detenidos Gustavo J.F. (doble apellido) alias "Pity", y Franco C., alias "el Zurdito".Sucedió en allanamientos en los que participaron agentes de varias fuerzas policiales de la Provincia.Al respecto de lo descripto con antelación, el 23 de mayo se dio a conocer que vecinos de la ciudad de Frontera impidieron el arresto de al menos uno de los malvivientes, que efectuaron disparos contra la Policía en la jornada anterior.Todo ocurrió en la primera media hora del 22 de mayo, cuando personal del Comando Radioeléctrico de la referida ciudad transitaba por la esquina de las calles 98 y 15, y observó a dos sujetos y una mujer que al percatarse de la presencia de los uniformados, trataron de alejarse de dicho lugar, tal lo adelantado por LA OPINION online.Se amplió citando que cuando se trató de darles alcance, uno de los individuos se detuvo y desde su cintura tomó un arma de fuego con la cual realizó un disparo hacia el aire, por lo que se respondió con varias detonaciones de la escopeta antitumulto provista a la Policía, a la vez que el citado individuo continuó corriendo hacia el barrio San Javier.En tanto, quien lo acompañaba se escondió detrás de un poste de luz y efectuó un disparo hacia los efectivos actuantes, no logrando impactar en la humanidad de ningún servidor de la ley, ni en los móviles en los que se trasladaban.Así las cosas, continuaron las persecuciones y uno de los fugitivos ingresó a una vivienda del citado barrio, precisamente sita en la intersección de las calles 21 y 106, donde un grupo de vecinos insultó a los policías a la vez que arrojó elementos contundentes hacia ellos, tratando de que no se concrete la detención.En definitiva, ante dicha situación se desistió de continuar con las acciones en pos de los arrestos, conociéndose extraoficialmente que ambos delincuentes cuentan con abultados antecedentes delictivos.