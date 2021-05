Homenaje a The Who

BUENOS AIRES, 25 (Télam). - La legendaria banda británica The Who fue homenajeada con el lanzamiento de una moneda coleccionable alusiva a su historia, que pasa a formar parte de la serie "Music Legends", en la cual también hay recuerdos referentes a Queen, David Bowie y Elton John.

La pieza, creada por el artista Henry Gray, presenta una bandera de la Unión Jack, un logotipo característico del grupo, una imagen de una guitarra Rickenbacker como la que usa su líder Pete Townshend y una mesa de flipper que recuerda su obra "Tommy", consigna la revista Billboard.

Los precios de las monedas coleccionables lanzadas por la firma Royal Mint oscilan entre las 13 y las 2315 libras, en el caso de la pieza más cara por estar confeccionada en oro macizo.

"No es frecuente que una banda abarque generaciones pero The Who, con sus explosivas interpretaciones, han sido parte de la banda sonora de Gran Bretaña durante más de 50 años", explicó la firma Royal Mint, a través de un comunicado.

Conformada por Townshend, el cantante Roger Daltrey, y los fallecidos Keith Moon y John Entwistle, en batería y bajo, respectivamente; The Who se alzó como la tercera banda fundamental de la oleada británica de los `60, detrás de Los Beatles y Los Rolling Stones.

Afianzada como la principal banda sonora del movimiento mod, el grupo mantiene su actividad a casi 60 años de su irrupción en escena.