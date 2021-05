Sensaciones y sentimientos

EL 25 DE MAYO Y LOS PODERES

Entre los días iniciales más trascendentes está, brillando, el de hoy (“El sol del veinticinco viene asomando”), y nos remite gratamente a esa escena tan emblemática, verdaderamente una raíz destinada a crecer y convertirse en otra idea, fundacional y definitiva, seis años después.

Pero ¿por qué la referencia entonces a los poderes, idea de avanzada que hace al ordenamiento indispensable de los países?

Simple. Sin la iniciativa de un gobierno propio no se hubiera podido concretar una Constitución que ubique valores y temas en el punto básico del funcionamiento y organización de aquél gobierno propio, desarrollados ahora en definiciones sólidas y claras.

La idea de dividir los poderes del Estado viene, de mucho más lejos en el tiempo; de cuando los hombres tenían un modo de vestir que tipifica ahora una época (y que no merece el calificativo de “pasada”) y un fervor capaz de originar un cambio social y político a la medida de todos los tiempos: la Democracia instrumentada mediante el mecanismo de la República.

Y allí es cuando aparece la división del gobierno en poderes.

Desde el 25 de mayo con los paraguas, French y Beruti y el ancho Cabildo (sin recortar a los costados) pasaron muchas vestimentas distintas, como muestra gráfica que acompañó las distintas ideas que fueron floreciendo: la independencia, la organización nacional, la iluminada generación del 37 propugnando el abandono de los modos monárquicos -de herencia española- e instalación de la democracia, y el camino trazado certeramente por Alberdi como un ferrocarril llegando al punto culminante de la estación Constitución, enviando hacia todos los costados andenes llenos de nuevas y sabias ideas.

Tiene razón ese lector (y el de al lado también) que se queja porque todavía no dijimos cuáles son y para qué sirven los poderes. Para graficarlo con sólida seguridad, es necesario decir que los adolescentes de tercer año de secundaria, en 1960 y con 15 o 16 años de edad, tenían como materia del “ciclo básico” a “Instrucción Cívica”, donde se aprendía, claramente qué es la República (como parte necesaria de la Democracia) y que en ella se divide el “poder” en tres sectores: Ejecutivo, que representa la “acción”; Legislativo, que establece las leyes, y el poder Judicial, que las aplica en caso de contiendas entre partes que se atribuyan el mismo derecho: todo, debidamente expresado en la Constitución Nacional -esa a la que se llegó después de duras contiendas con derramamiento de sangre incluida- quedando en claro que el Ejecutivo no legisla, el Legislativo no juzga y el Judicial no produce leyes. La razón de ser de esta división fue y sigue siendo el equilibrio de fuerzas entre los tres poderes, con el objeto de evitar el absolutismo monárquico. El gran objetivo es la defensa de los derechos del ciudadano, impidiendo los abusos en el ejercicio de las funciones de los poderes, apuntando a que el Ejecutivo no se convierta en monarquía de hecho. Hay que tener presente que la República reemplazó al régimen monárquico, apoyado en la idea de que el rey tenía toda la autoridad, otorgada directamente por Dios.

Los sabios principios de la República están consagrados. La división de poderes marca presencia en todos los actos de administración, dando seguridad jurídica y serenas pautas de conducta.

Los ciudadanos, destinatarios finales de esa feliz confluencia, reciben de esta forma la devolución de atenciones del Estado, el mismo al que sostienen abonando sus impuestos.

Para ello es necesario, fundamentalmente, que funcione debidamente la República, asistida por los poderes consagrados, teniendo siempre presentes facultades y límites.