El Municipio y la UNRaf finalizan capacitación sobre nuevas tecnologías

En el marco del Programa de Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) llevan a cabo diferentes capacitaciones. Los cursos que comenzaron en el mes de marzo sobre “Cableado y Estructurado de Redes" e "Introducción y Desarrollo de Aplicaciones Móviles para Android" se desarrollaron de manera exitosa. Los contenidos de los mismos fueron elaborados y dictados por docentes de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Recordemos que se trata de una actividad totalmente gratuita y se encuentra orientada a personas mayores de 18 años con conocimientos de manejo de PC. La modalidad del cursado es virtual y con una duración de dos meses. El objetivo de estos cursos es brindar nociones básicas en temáticas muy demandadas por el sector empresarial de la región.



"DOTAR DE NUEVAS CAPACIDADES

A JOVENES DE NUESTRA CIUDAD"

El Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti, expresó: “Esta capacitación se realiza en el marco de nuestro plan de trabajo Empleo Joven, que busca dotar de nuevas capacidades a jóvenes de nuestra ciudad que están en la búsqueda de empleo”. “En este caso, la formación en Android surge a partir del diálogo con empresarios del sector tic´s, quienes nos han manifestado la necesidad de contar en la ciudad con recursos humanos formados en estas temáticas. Este diálogo resulta fundamental para conocer las necesidades del sector productivo y a partir de allí definir estrategias de formación que estén en este sentido”, añadió. “El sector del conocimiento es uno de los más dinámicos y que requiere de recursos humanos formados; el Estado local debe generar este tipo de acciones que conecten las demandas con la oferta laboral”, cerró.

Por su parte, la Secretaria de Articulación con la Comunidad de UNRaf, Cecilia Gutiérrez, marcó: “Es una misión esencial de la Universidad poner a disposición de la comunidad formaciones e investigaciones que respondan a necesidades específicas del territorio. Así es como se gestó este proyecto articulando entre diversos actores, escuchando necesidades y desarrollando actividades específicas en ese sentido”.



SOBRE LOS CONTENIDOS DEL CURSO

El profesor del curso “Introducción y Desarrollo de Aplicaciones Móviles para Android”, David Wuscovi, comentó: “El curso de desarrollo de aplicaciones para Android, parte II, tuvo como objetivo adquirir conocimientos avanzados tanto teóricos como prácticos para desarrollar y generar aplicaciones Android”. Y detalló que “dentro de lo que es el desarrollo de la aplicación trabajamos el diseño de pantallas, la navegación entre ellas, el almacenamiento de datos de manera local en el dispositivo, el consumo de servicios webs, tip´s de seguridad, como así también el uso de cámaras y GPS del dispositivo”. También señaló: “Tuvimos una unidad completa dedicada a aprender a publicar nuestra aplicación en el PlayStore para que esté disponible para cualquier usuario en el mundo”.



INTERES POR LOS TEMAS

Lucas Zurverra, uno de los inscriptos en el curso, manifestó: "Elegí hacer este curso porque Android es algo que me interesaba y era una de las cosas pendientes que tenía por aprender. Cuando me enteré por las noticias que estaba esta oportunidad me anoté sin dudarlo”. “A diferencia de los cursos online donde está ya todo subido, me interesó el hecho de que haya interacción con alguien que lo enseñara, y que, más allá de lo que enseñaba, nos podíamos desviar un poquito del tema, o bien, hacer preguntas sobre algo que no se entendía. En otras plataformas se da esa oportunidad, pero a través de foros, por lo que la respuesta no es inmediata. Lo que más me gustó fue que se tocaron temas más avanzados de actualidad, como el consumo de APIs”, agregó. Como breve opinión, “creo que el curso está bueno y en pocas clases se dio un panorama general y amplio que da la posibilidad de desarrollar y generar tus propias ideas”, enfatizó Zurverra. “Le introduciría el uso de repositorios para que todos tengan la disponibilidad del código, que sea correctamente legible y que cada uno pueda aportar sus pequeños cambios o ideas a ello. En líneas generales, fue un muy buen curso y lo recomiendo", cerró. Por su parte, el alumno Ricardo Natella, detalló: "En principio, elegí el curso porque me interesaba profundizar en estas nuevas tecnologías de programación. Me pareció que el curso fue práctico y de buen nivel ya que tocamos los puntos más importantes de la programación en este tipo de dispositivos”.

“David -el profesor-, a pesar de que hubo mucho contenido que dar en tan poco tiempo, de alguna manera, pudo presentarnos muy bien todas las herramientas y posibilidades que brinda esta nueva tecnología y enseñarnos lo más importante”, sumó. “En mi opinión estoy muy satisfecho, estaría bueno hacer un curso con un nivel superior y profundizar algunas cosas”, finalizó Natella. En esta instancia, es importante recordar la facilidad que ofrecen los entornos virtuales en cuanto a la adquisición de distintos conocimientos; desde habilidades hasta conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de diferentes trabajos. Como así también, el compromiso de hacer posibles las capacitaciones, de dedicar atención plena y generar espacios virtuales para discutir sobre ellas y llevar esos conocimientos a la práctica.