El rol del Estado local en medio de la pandemia

La Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, cuyo titular es Diego Peiretti, se caracteriza por intentar promover el diálogo con el sector privado, con las diferentes actividades económicas que lo conforman y con cada uno de los actores que allí participan; desde marzo de 2020 cuando la pandemia irrumpió y modificó todo el escenario previsto, las acciones se fueron multiplicando y en muchas ocasiones sirvieron para contener el desánimo y para ofrecer herramientas que contribuyan a sobrellevar esta crisis sin precedentes desde lo sanitario y con consecuencias graves desde lo económico. Muchas otras veces, los reclamos y enojos fueron superiores.

Peiretti, al ser consultado por el rol de Estado local en medio de este duro panorama, explicó: “Quienes estamos con responsabilidades en la función política en los gobiernos locales sabemos que somos el primer nivel de gobierno al cual nuestros vecinos y vecinas recurren a plantear sus inquietudes. Somos quienes en el día a día interactúan con los diferentes sectores y a quienes la comunidad recurre en busca de respuestas. La pandemia ha profundizado esta situación, y ha marcado con fuerza la importancia de los gobiernos locales en medio del Covid-19. Hace unos días intercambiamos reflexiones y experiencias con los alcaldes de Carcabuey (España), con Fossano (Italia) y Sigmaringendorf (Alemania), coincidíamos en el rol preponderante de los gobiernos locales, no solo para escuchar las demandas, sino también para gestionar ayudas que pueden venir del mismo municipio o a través de gestiones ante otros niveles de gobierno”.

“Es un momento muy difícil en el mundo. En Europa recién ahora están empezando a flexibilizar horarios y actividades, luego de haber pasado por 3 olas de contagio. En nuestra ciudad estamos transitando el peor momento de la pandemia, con un hospital que se ve colapsado, con contagios de no cesan, y con equipos médicos que piden a gritos medidas restrictivas que disminuyan la circulación de gente. Ese difícil equilibrio entre lo económico y lo sanitario se transforma en un desafío enorme sobre todo en este momento sumamente crítico. Hemos realizado esfuerzos durante todo este tiempo por colaborar con el sistema de salud sosteniendo la mayor cantidad de sectores productivos funcionando, no tengo dudas de que esto fue así. Pero llegamos a un punto límite que exige medias más restrictivas. Medidas antipáticas, que nadie quiere tomar, pero que se tornan necesarias cuando la situación de estrés sanitario te pone frente a la situación límite de no poder atender a rafaelinos o rafaelinas afectados por el virus. Esta es la situación a la cual no debemos llegar, y debería no solo el objetivo y la preocupación del municipio, sino nuestro objetivo como comunidad”, afirmó el secretario.



LOGRAR ACUERDOS CON

SECTORES MÁS AFECTADOS

Peiretti, manifestó: “Nuestra ciudad tiene una cultura del diálogo público-privado que viene desde hace muchos años, y sabemos que esta herramienta resulta fundamental en estos momentos de tanta complejidad. Entendemos que el diálogo no está exento de conflictos, porque muchas veces cada sector defiende sus intereses y es normal. El Consejo Económico, Social y Sanitario, es el ámbito en el cual venimos sosteniendo estos diálogos con el sector productivo, con el sector de los trabajadores y la Sociedad Rural de Rafaela. Es allí donde se busca nivelar y compartir información sobre la evolución de la pandemia y desde donde se intentan generar algunos acuerdos a la hora de tomar medidas, o analizar decretos que se promulguen tanto de provincia como de nación”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “también existe el diálogo con otros sectores que no están institucionalizados. Con ellos venimos sosteniendo encuentros presenciales en la medida que se pueda o virtuales, y en ese vínculo intentar dar respuestas. Está claro que con el paso del tiempo los niveles de tolerancia son menores, y estos nos obliga a redoblar el esfuerzos, poner la cara y ser más comprensivos y empáticos con el que la está pasando mal. A veces desde la misma política se intenta romper con el diálogo, incentivando marchas, intentando sacar rédito político en este momento tan difícil. Cada uno se tendrá que hacer cargo del rol que jugó en este momento histórico que nos toca atravesar”, apuntó Peiretti.



HERRAMIENTAS EFICACES

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, destacó las estrategias llevadas adelante en el marco de esta crisis y sostuvo: “Desde el inicio de la pandemia hemos intentado dar la mayor cantidad de respuestas posibles. Desde la gestión de los IFE en Oficina de Empleo, hasta el acompañamiento en la gestión de los ATP a muchas empresas de la ciudad; herramienta puesta a disposición por el gobierno nacional que ha colaborado para sostener fuentes de trabajo. Hemos recibido recursos del gobierno provincial tanto en nuestra Agencia ACDICAR como en la Asociación Regional para el Desarrollo, con más de 12 millones de pesos que se han entregado a través de créditos a tasa subsidiada para las pymes más afectadas. El cobro de las cuotas de estos créditos se encuentra suspendido para aquellas pymes que continúan afectadas”.

Peiretti, siguió detallando las herramientas puestas en marcha y dijo: “Se trabajó junto al Concejo Municipal en la exención de tributos para aliviar la carga tributaria de estos sectores. Se propuso un esquema de ayudas específicas para los jardines privados a través de pagos de becas de niños que no ingresan a nuestros jardines municipales. Se gestionaron ante el programa “asistencia económica de emergencia” del gobierno provincial aportes no reintegrables para todos quienes conforman el sector vinculado a eventos, que han tenido serias dificultades para desarrollar su actividad a lo largo de la pandemia. Se gestionó junto al secretario de Deportes, ayudas para los titulares de los gimnasios. Se pusieron en marcha programas de capacitación y asistencia técnica sobre negocios digitales destinados a pymes rafaelinas, entendiendo la importancia de la comercialización a través de plataformas en estos momentos de pandemia”. Y agregó: “Seguimos acompañando emprendedores con capacitaciones y créditos a través de Rafaela Impulsa. En estos momentos desde la secretaría de Producción estamos acompañando y resolviendo inquietudes a diversas pymes en la gestión del Repro ll, que prevé ayudas para los sectores afectados. Todas estas herramientas intentan acompañar el esfuerzo enorme del sector empresario local, que junto a sus trabajadores trabajan día a día con el objetivo de sostener la actividad económica y los puestos de trabajo”.

Por último, el funcionario local, indicó que “entendemos que el principio de solución son las vacunas. Es indispensable continuar con el operativo de vacunación en todo el país. En los próximos 10 días llegarán a la Argentina en diferentes vuelos 4 millones de dosis que colaborarán para seguir inmunizando gente y dar un respiro a nuestro sistema sanitario. Mientras tanto, debemos seguir cuidándonos con las reglas ya conocidas por todos y que son las que se aplican en todas las ciudades del mundo”, concluyó.