El Municipio adapta su funcionamiento a las nuevas normas de convivencia

Con el objetivo de colaborar en la reducción de la circulación de personas en la vía pública y ayudar con la disminución de los niveles de contagio por COVID-19, el Departamento Ejecutivo Municipal, en acuerdo con trabajadores y trabajadoras, dispuso adaptar su funcionamiento a las nuevas normas de convivencia dispuestas a nivel nacional, provincial y local, mediante decreto.

En consecuencia, quedó establecida la suspensión de la atención al público de manera presencial en todas las dependencias municipales, organismos descentralizados e institutos autárquicos durante los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de mayo.

Las labores administrativas se organizaron de acuerdo a la necesidad de cada área y sin afectar el desarrollo de sus funcionamientos; por un lado, en turnos rotativos; por el otro, mediante la modalidad teletrabajo o “home office”.

Con respecto a turnos otorgados para atención en las distintas dependencias, los mismos serán reprogramados. Para tal fin, a partir del miércoles 26, el personal de cada área se comunicará con cada vecino o vecina que se encuentre en esa situación. Igualmente, se mantendrá el contacto virtual, vía telefónica o correo electrónico, para brindar respuestas ante distintas consultas.

Con respecto a los servicios esenciales tales como recolección de residuos domiciliarios, de patios, barrido, “Eco Punto”, “Punto Verde Móvil”, Complejo Ambiental, transporte público de pasajeros, 147 “Rafaela Responde” y entrega del refuerzo alimentario, continuarán funcionando; así como también las labores de los equipos de Salud y prevención en seguridad (Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria y Protección Civil Municipal). En este último caso, las fuerzas preventivas, en el marco del Comando Unificado, continuarán con los controles disuasivos y mensajes generadores de conciencia que apelan al sentido común para que nadie circule por la calle, de no ser estrictamente necesario, ni tampoco abra su comercio o empresa si no está entre los denominados “esenciales”.

Vale agregar que la Oficina Municipal de Violencia de Género permanecerá activa receptando consultas, pedido de asesoramiento o denuncias en Moreno 8, primer piso; teléfono (03492) 50 20 00 -interno196- o a través de la guardia social activa: (03492) 15 30 27 63.



ZEC

Por otra parte, vale indicar que no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado desde el miércoles 26 hasta el sábado 29 de mayo, inclusive.



LICENCIA DE CONDUCIR

Asimismo, las personas que tengan que reprogramar sus turnos para Licencia de Conducir serán contactadas por mensaje de texto vía WhatsApp. En el mismo, se les notificará la fecha y hora del nuevo turno asignado.



JUZGADOS

En cuanto a la atención en los juzgados, se realizará solo de manera virtual. En tal sentido, los descargos podrán ser enviados vía correo electrónico, según la terminación del número del acta y de acuerdo al siguiente detalle: [email protected] (número impar); [email protected] (número par); o [email protected]

En los casos de descargos por Actas de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), de acuerdo al siguiente detalle: [email protected] (número impar) y [email protected] (número par).

Para realizar consultas, vía mensaje de texto por WhatsApp, los números disponibles son: (03492) 15 56 91 40 (Juzgado Nº 1) y (03492) 15 57 10 32 (Juzgado Nº 2).



OMIC, CTB y CENTRO DE

DOCUMENTACION RAPIDA

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá reclamos y consultas al correo electrónico [email protected]

En cuanto al Centro de Documentación Rápida, se podrá solicitar turno para obtención o renovación de DNI vía WhatsApp al (03492) 15 59 94 49. Vale agregar que el personal de esta oficina se contactará con las personas que habían obtenido turno para la semana próxima y coordinar su reprogramación.

En el caso de los Centros Tecnológicos Barriales (CTB), los vecinos y vecinas podrán canalizar sus consultas al área Coordinación de Vecinales, enviando un correo electrónico a [email protected] o vía telefónica (llamados o mensajes) al (03492) 15 57 60 19.