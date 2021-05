Recomendaciones sobre tratamiento de residuos

La Municipalidad de Rafaela recuerda los protocolos establecidos para la disposición de residuos en hogares donde haya casos confirmados o en análisis de COVID-19, así como la disposición de elementos de protección personal usados en instituciones, empresas y comercios.Estos procedimientos deben ser tenidos en cuenta por vecinos y vecinas que se encuentran en alguna de estas situaciones o que forman parte de instituciones, empresas y comercios con el objetivo de colaborar en el cuidado del personal municipal que presta los servicios así como de los recicladores urbanos que les dan tratamiento.HOGARES CON CASOS CONFIRMADOSO BAJO ANALISIS DE COVID-19En los hogares de personas confirmadas o sospechosas se debe usar un único cesto de basura con bolsa, preferiblemente, con tapa y pedal de apertura. Todos los residuos (recuperables, no recuperables y biodegradables) se deben desechar juntos en el mismo tacho; sin separación. Una vez que la bolsa está completa se debe cerrar herméticamente y colocar dentro de otra bolsa. Ese bulto debe permanecer en el patio o balcón durante 72 horas. Pasados los 3 días, se debe poner en una tercera bolsa, con las manos limpias y guantes de látex para mayor seguridad. Finalizado el procedimiento, la bolsa debe ser sacada y colocada en el canasto, rociándola con alcohol o lavandina diluidos en agua. Este tipo de residuos deben sacarse martes, miércoles, viernes o domingo con los residuos no recuperables y biodegradables.Los residuos que se recolectan estos días van directo a la celda de enterramiento del Complejo Ambiental, sin que exista apertura de bolsa ni separación de materiales. Por eso es fundamental considerar esto: nunca deben sacarse las bolsas los lunes o jueves, aunque contengan material recuperable.DISPOSICION DE ELEMENTOSDE PROTECCION PERSONALTeniendo en cuenta que es obligatorio el uso de barbijos, la Municipalidad recuerda que es importante cumplir con el protocolo de disposición de los elementos de protección personal que se utilizan por seguridad. En estos casos, se debe colocar un cesto exclusivo (preferiblemente con tapa y pedal de apertura) con una bolsa negra para el material descartable de protección que utilicen trabajadores y trabajadoras. Es importante no mezclar este tipo de residuos con los otros. Cuando la bolsa se encuentre llena, se deberá atar correctamente e identificar con una calcomanía o cartel que la indique como “bolsa con material de descarte sanitario”. Las calcomanías se pueden imprimir en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/230Finalmente se deberá proceder rociando la bolsa con alcohol o lavandina diluidos en agua. Si los residuos se envían al Complejo Ambiental, las bolsas con elementos de protección personal utilizados deben ir junto con las bolsas de residuos no recuperables y biodegradables. Si los residuos se disponen con el servicio de recolección domiciliaria, esas bolsas deberán depositarse en el canasto de la vereda, los días martes, miércoles, viernes y domingo de 20:00 a 21:00.Cabe destacar que esta determinación no incluye a centros de salud o comercios que generan residuos patológicos, ya que el tratamiento de este tipo de residuos tiene una gestión especial con normativa, a cargo de los que generan estos materiales.