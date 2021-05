Aseguran que retornarán las últimas restricciones

El gobernador Omar Perotti anticipó en las últimas horas que, tras cumplirse el 31 de mayo los nueve días de confinamiento establecidos por el gobierno nacional, en Santa Fe volverá a regir el más reciente decreto de necesidad y urgencia, que establecía un esquema menos estricto.El mandatario provincial evaluó que esta nueva etapa iniciada el sábado pasado, muy parecida a fase 1, tiene un nivel de cumplimiento "muy bueno". lo que consideró como "una clara muestra de que la gran mayoría de la gente tiene pleno convencimiento de que hay que cuidarse". "En un momento difícil y donde se necesita el compromiso de cada uno de los santafesinos y las santafesinas", sostuvo y agregó que "la responsabilidad social en estos momentos tiene que aflorar más que nunca". Y defendió que la provincia tiene uno de los “mayores porcentajes de vacunación” del país.En diálogo este lunes con Canal 3, y publicado también en La Capital, Perotti dijo que el 31 de mayo Santa Fe retomará “la vigencia plena del decretó que comenzó a regir el jueves. Volveremos a la misma situación que transitó la provincia el jueves y el viernes”. Consultado sobre por qué realizó el anuncio para la provincia 48 horas antes de que llegaran las disposiciones del presidente Alberto Fernández, respondió: “El día a día cuenta. Teníamos claro el panorama tras reunirme con directores de hospitales. Dos días cuentan. No mido si el costo lo pagué yo solo. El costo que se paga acá es la vida que no se salva”. El mandatario provincial sostuvo que se asistirá con 3 mil millones de pesos a los sectores afectados en esta etapa, entre eximiciones de tributos y ayuda económica.CLASES VIRTUALES, SI O NOConsultado sobre la confusión generada en turno a la política educativa en estos días de confinamiento total, confió: “No hubo doble vuelta en la educación. La provincia tomó una decisión que es tener presencialidad. Vacunó a la totalidad de docentes que manifestaron su voluntad, se invirtió en escuelas y se equipó con implementos necesarios. La decisión de la posibilidad de dar clases o no es epidemiológica”. En este marco, Perotti insistió en que desde su gobierno buscan “sumar más conectividad” y que habrá “acompañamiento de sectores políticos para destrabar esta situación”. Con respecto a la posible vuelta a la presencialidad, señaló que depende “de los departamentos que están en alarma epidemiológica. Si dentro de un departamento hay una localidad con mayor riesgo, quedará afectada esa localidad”.Por último, indicó que el viernes "se cierra la semana epidemiológica" y a partir de los datos publicados por el Gobierno nacional, se adoptarán las decisiones en relación al sistema educativo.GESTIONES SOBRE LACOMPRA DE VACUNASAdemás, Perotti se refirió a la posibilidad de que la provincia compre vacunas contra el Covid-19. Luego de que durante el fin de semana se viralicen imágenes de localidades en donde se está inoculando a personas de 40 años, el mandatario fue enfático y descartó que algún municipio o provincia del país haya comprado vacunas de forma independiente. En esa línea, apuntó: "Todos estamos buscando vacunas". A modo de ejemplo, recordó: "Austria y Suiza no pudieron terminar todavía su vacunación. ¿Usted cree que le faltan recursos a esos países? Estamos buscando, tratando de despejar los riesgos de lotes sin autorización, sin el resguardo de controles de calidad garantizados". "Hay que tener la certeza del origen y la calidad de las vacunas y después quién es el proveedor; sabiendo que lo que hoy puede llegar a la Argentina son las que tiene autorizada Anmat: Astrazeneca, Sinopharm y Sputnik. Cada uno de esos laboratorios tiene que cumplir sus compromisos con la Nación para después ir abriendo a otras provincias", manifestó en declaraciones a El Tres. Advirtió que los riesgos de salir al mercado a comprar vacunas contra el Covid-19 son dos: "Primero que haya alguien que no cumpla en la entrega y segundo que la vacuna que llegue tenga los recaudos de calidad que necesita para ser aplicada". Y consultado sobre la posibilidad de que Santa Fe salga al mercado a comprar dosis contra el Covid-19, afirmó: "Sin dudas, es una decisión tomada y los recursos están. La legislatura ha dado media sanción autorizando la compra". El mandatario santafesino hizo referencia a la campaña de vacunación en la provincia y afirmó que "somos una de las provincias que tiene el mayor porcentaje de vacunación". Informó que "la provincia de Santa Fe termina el día miércoles con todos los mayores de 60 y estamos con los que padecen comorbilidades de entre 18 y 59, vacunando en 55 años. Ese ritmo es el que se acelera enormemente con la llegada de las próximas vacunas".Detalló que en Santa Fe ya se colocaron 860 mil dosis: "Es un número altísimo; llegan las vacunas y la disposición es que se tienen que terminar en el menor tiempo posible". "Ojalá podamos tener más vacunas, llegar a vacunar a más de 30 mil personas por día. Se está hablando de mínimo cuatro millones, máximos seis millones de dosis llegando esta semana a la Argentina, de las cuales 300 mil como mínimo van a estar en la provincia".