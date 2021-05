Saturación de camas en hospitales del centro-norte

El cuadro de situación de los hospitales públicos del norte provincial es límite en cuanto a la atención de la pandemia. La segunda ola de Covid-19 compromete seriamente la respuesta sanitaria de los efectores de salud al punto que se suceden comunicados de las autoridades con intimaciones a la población para que adquiera real dimensión de la realidad acuciante. Anoche -por el domingo, y según consigna El Litoral, la conducción del Hospital Regional Vera notificó a la comunidad sobre lo que calificó como “saturación de camas del servicio de aislamiento. Desde el nosocomio rogaron “nuevamente la concientización de la población y la colaboración de la misma para con el personal de Salud, que también está desbordado”. “La cantidad de infectados Covid, así como de casos sospechosos, saturan las líneas telefónicas de Unidad Febril de Urgencia, la guardia y la sala de internados”, se alertó desde el HRV, en tanto que se aconsejó que “concientizar y colaborar es cuidar y cuidarse”. Al respecto, la Dra. Elisabet Perlman, jefa de la lucha contra el virus en el departamento Vera dijo que “hay muchas personas que están aisladas por los síntomas que presentan y el lunes vamos a volver a hisopar porque por más que sea feriado no llegamos a aguantar. La gente está con muchos síntomas y con mucho miedo”. Desde el inicio de la pandemia, Vera lleva acumulados 1.234 casos, con un total de 1.136 recuperados y 25 fallecidos. En los últimos días volvieron a incrementarse los contagios.

A su vez, el panorama en el Nuevo Hospital de Reconquista es aún menos alentador. En comunicación con El Litoral, el Dr. Juan Carlos Zanuttini, director del centro de salud de mayor complejidad del norte santafesino al que deriva toda la región, detalló que la Unidad de Terapia Intensiva está a pleno, con todas las camas ocupadas. El infectólogo agregó que en la Sala Clínica para Adultos Covid permanecen 25 pacientes, algunos con alto flujo de oxígeno y otros con cascos Helmet, y solo quedan 12 camas no Covid. El profesional sostuvo que el Hospital de Campaña está completo y que la guardia está trabajando a pleno, sin descanso, al igual que en las otras salas. El total de casos activos en la región Reconquista asciende a 1.191, de los cuales 1.136 cumplen aislamiento domiciliario obligatorio con vigilancia epidemiológica.



BROTE

En tanto, la pequeña comunidad de Los Amores, en el extremo norte provincial, se ve afectada por estas horas por un brote de Covid. En la última semana sumó cerca de 20 nuevos casos y se esperan para la que se inicia el resultado de 22 hisopados. La Comuna de este pueblo de 1.400 habitantes solicitó que los test sean realizados en el lugar para que la gente no tenga que viajar.



EN EL ITURRASPE

La segunda ola del coronavirus no da descanso en la ciudad de Santa Fe donde los hospitales se encuentran por momento con una ocupación del 110%. En el caso del nuevo Hospital Iturraspe, de las 40 camas críticas sólo hay dos disponibles, lo mismo sucede en el Cullen, ya que ambos nosocomios son receptores de pacientes críticos del centro y norte de la provincia. En el caso de las instituciones privadas, están no poseen camas Covid libres, y en el viejo Iturraspe sólo queda una. "El hospital está en una situación muy compleja con una disponibilidad de camas, desde el 1º de mayo con días del 100 y un 110% de ocupación de terapia intensiva, y las camas de internación Covid en el que teníamos 10 u 11 camas para pacientes no críticos, hoy tenemos 4 camas" detalló Francisco Villano, director del nosocomio, al portal web de LT 10. Además, el profesional destacó que "el 60% de los pacientes internados en terapia intensiva son del centro- norte de la provincia, de localidad desde aquí al norte donde no tienen estructuras sanitarias del nivel de una terapia intensiva". El 40% restante responden a ciudadanos de Santa Fe. Por otro lado, Villano, confirmó que en esta ola, "el promedio de edad es de 50 años en clínica media, y de 55 años en terapia intensiva", aunque también hay casos de pacientes de 30 o 35 años. Incluso en este momento hay tres mujeres embarazadas, dos de ellas con respirador y una con cánula de alto flujo.