Fernández criticó duro a Bullrich por lo de Pfizer

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Alberto Fernández criticó en duros términos a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por sus dichos sobre la existencia de un presunto pedido de coimas del Gobierno al laboratorio Pfizer durante las negociaciones y adelantó que la denunciará ante la Justicia.

"He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", sostuvo el mandatario en una cadena de mensajes en Twitter.

El pronunciamiento de Fernández llegó poco después de que se conociera el comunicado de Pfizer en el que desmintió las palabras de Bullrich. "Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República", se quejó Fernández.

Al respecto, el Presidente dijo que "en ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados".

"La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad", completó el mandatario para referirse a los dichos de Bullrich.

Este lunes, el laboratorio estadounidense desmintió el pronunciamiento de la presidenta del PRO sobre la existencia de un supuesto pedido de coimas del gobierno argentino para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, y negó también la existencia de "intermediarios o representantes".

El comunicado de Pfizer se conoció en plena disputa entre Bullrich y el ex ministro Ginés González García, a quien había vuelto a acusar de pedir coimas en la negociación para la compra de esas vacunas.

Al respecto, el ex titular de la cartera de Salud sostuvo que iba a denunciar ante la Justicia a Bullrich, lo cual horas después fue ratificado por el propio Presidente.



RECHAZO DE PFIZER

El laboratorio estadounidense Pfizer desmintió hoy un pronunciamiento de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la existencia de un supuesto pedido de coimas del gobierno argentino para la provisión de la vacuna contra el coronavirus, y negó también la existencia de "intermediarios o representantes".

El comunicado de Pfizer llegó en pleno enfrentamiento entre Bullrich con Ginés González García, a quien había vuelto a acusar de pedir coimas en la negociación para la compra de sus vacunas, ante lo que el ex ministro de Salud anunció que iba a denunciar ante la Justicia a la titular del PRO.

Pfizer aseguró en su breve texto que "no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento" y que "por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacunas Covid-19".

El pronunciamiento de la empresa norteamericana, a través de su filial en Buenos Aires, llegó 12 horas después de las palabras que pronunció Bullrich contra González García durante una entrevista con un canal de cable el domingo por la noche.

"La actitud de González García fue intentar tener un retorno, eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba", había sostenido la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri. Además Bullrich planteó que el ex funcionario solicitó en las conversaciones con Pfizer que debían colocar al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

Este lunes por la mañana, llegó la respuesta de González García, quien fue consultado en una entrevista televisiva y afirmó: "Si me preguntan como estoy, estoy mal. Si me preguntan que voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia (...) denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar".

El ex funcionario agregó que "esto de que la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que da vergüenza".

Posteriormente, se conoció el comunicado de Pfizer, empresa que se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada "ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero" que obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido. Y en ese marco, la legislación estadounidense establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas, sean estadounidenses o de un tercer país, pero que cotizan en alguna bolsa de Estados Unidos.