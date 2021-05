Verstappen, de punta a punta

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió ayer su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco en una competencia que se llevó a cabo en el circuito urbano de Montecarlo y además quedó como líder del campeonato Mundial de la Fórmula 1. Verstappen -que logró la 12ª competencia ganada con su escudería- dominó la competencia del principio a fin y se subió al podio junto con el español Carlos Sainz (Ferrari), quien se ubicó en la segunda posición y el británico Lando Norris (McLaren) que culminó en el tercer lugar.Con esta victoria Verstappen tiene 105 unidades y se ubica como líder en el campeonato seguido por Hamilton, que tiene 101, mientras que tercero se ubicó Norris con 56, cuarto quedó Bottas con 47 y quinto Pérez con 44.El local Charles Leclerc (Ferrari) se vio imposibilitado de arrancar la carrera y, si bien en el primer reporte se indicó que habría sufrido un daño en la caja de cambios como consecuencia del impacto del sábado al final de la clasificación, después se confirmó que el error estaba en el semieje izquierdo, lado contrario a la zona del impacto del día previo.Verstappen dominó desde el comienzo de la competencia seguido por el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y Sainz mientras que Norris y Pierre Gasly (AlphaTauri) se ubicaban en el cuarto y quinto lugar, respectivamente seguidos por Lewis Hamilton (Mercedes). Cuando se corría la vuelta número 30 comenzaron las paradas de pits y Hamilton fue el primero en ingresar para reemplazar las cubiertas y al campeón del mundo se le unieron Sainz, Lando Norris, Sebastian Vettel (Aston Martin) y Gasly en su visita a los boxes.En el siguiente giro, el 31, fue Bottas el que entró a los boxes pero la rueda delantera derecha se trabó y el finlandés tuvo que abandonar porque no pudieron retirar esa cubierta, mientras que en la vuelta 34 Verstappen entró a boxes y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quedó primero, pero tras cambiar sus ruedas en el giro 36, volvió al asfalto en el cuarto lugar.En la vuelta 68, Hamilton visitó el garaje de Mercedes para colocar gomas blandas y no perder la séptima posición y durante los últimos diez giros, Pérez se acercó a Norris intentado ganar la tercera colocación del podio, pero las características del circuito sumado con la buena defensa del piloto de McLaren le dieron al británico finalmente el tercer puesto. El mexicano quedó en el cuarto lugar mientras que el quinto fue para Vettel, quien de esta manera consiguió sus primeros puntos con Aston Martin.ASI TERMINARON1) Max Verstappen (Red Bull), en 1:38:56.820; 2) Carlos Sainz (Ferrari) a 8s968; 3) Lando Norris (Mc Laren) a 19s427; 4) Sergio Pérez (Red Bull) a 20s490; 5) Sebastian Vettel (Aston Martin); 6) Pierre Gasly (Alpha Tauri); 7) Lewis Hamilton (Mercedes); 8) Lance Stroll (Aston Martin); 9) Esteban Ocon (Alpine Renault) y 10) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).La próxima fecha de la temporada será el 6 de junio, por el Gran Premio de Azerbaiyán.LAMENTO DE LECLERQ“Siento mucha tristeza en este momento”, le comentó Charles Leclerc al medio Sky, ante su desazón por no haber largado el Gran Premio de Mónaco 2021, desde la “pole”, por un semieje dañado en el golpe que tuvo en la clasificación y que se detectó por los mecánicos de Ferrari minutos antes de ir a la grilla, impidiendo su reemplazo a tiempo.“Los mecánicos trabajaron duro para hacer todo bien. Comprobamos todas las piezas. La rabia me pasará en unos días; aceleré demasiado en el segundo intento y me fui al muro: así es Montecarlo”, reflexionó Leclerc, quien no pudo partir en su país desde el primer puesto y debió mirar la carrera de Fórmula 1, que ganó Max Verstappen, por TV.