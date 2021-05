Coria a segunda ronda en Belgrado

El tenista argentino Federico Coria debutó ayer con victoria sobre el local Marko Topo 4-6, 6-2 y 6-0 y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Belgrado, que se disputa sobre polvo de ladrillo con una bolsa de premios de medio millón de euros. Coria, de 29 años, número 94 del ranking mundial, tendrá como siguiente rival al ganador del cruce entre el uruguayo Pablo Cuevas y el serbio Miomir Kecmanovic, séptimo preclasificado.El segundo argentino anotado en el torneo, el azuleño Federico Delbonis -octavo favorito-, debutará con el local Lukas Klein. El ATP 250 de Belgrado, incorporado este año al circuito, tiene como máximo favorito al número uno del mundo, el serbio Novak Dkojovic, y forma parte de la gira previa para Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada que comenzará el domingo próximo en París.ARRANCA LA QUALY EN PARISRoland Garros sorteó este domingo la qualy y en el cuadro masculino habrá 9 argentinos. Habrá dos duelos íntegramente argentinos: Marco Trungelitti debutará ante Sebastián Báez mientras que Andrea Collarini enfrentará a Juan Manuel Cerúndolo.Además, Francisco Cerúndolo enfrentará al dominicano Cid Subervi.Leonardo Mayer vs. Van de Zandschulp; Tomás Etcheverry vs. Bachinger; Renzo Olivo vs. Haase; Guido Andreozzi vs. Safiullin.Casper Ruud (24°) le ganó a Denis Shapovalov (15°) en sets corridos por 7-6 (6) y 6-4 en una hora y cuarenta minutos de juego, y se coronó en el ATP 250 de Ginebra.