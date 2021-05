Zárate no seguirá en el Xeneize

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El delantero Mauro Zárate no continuaría en Boca luego de no haber sumado la cantidad de minutos que pretendía durante su estadía en el "Xeneize", mientras que su decisión sería seguir su carrera en el exterior a partir del próximo semestre.Zárate, que el sábado mantuvo una reunión con el entrenador Miguel Ángel Russo, habría tomado la determinación de dejar de vestir la camiseta del elenco de La Ribera a partir de una cláusula que tiene en su contrato, que se extiende hasta diciembre de 2021, que le permite rescindir el vínculo en junio.Desde su llegada en 2018, el ex atacante de Vélez disputó 85 partidos, convirtió 21 goles y ganó tres títulos, al tiempo que con Russo fueron 22 cotejos en los que anotó cuatro tantos.En el entrenamiento dominical, en tanto, Zárate les habría comunicado la decisión de buscar nuevos rumbos a sus compañeros de plantel, por lo que no habría vuelta atrás y sería el fin de su paso por el "Xeneize".Por otra parte, el director técnico piensa en el armado de la alineación inicial para enfrentar a The Strongest de Bolivia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Boca buscará la clasificación a los octavos de final.El sábado, el mediocampista juvenil Cristian Medina arrojó resultado positivo en coronavirus. De no registrarse nuevos contagios, Russo mantiene dos dudas: Jorman Campuzano y Nicolás Capaldo pelean por el lugar vacante que deja Medina, y Agustín Almendra o Edwin Cardona estarán en el sector izquierdo de la mitad de la cancha.De esta manera, el equipo de Boca para recibir el miércoles a las 21:00 al conjunto boliviano estaría conformado por Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Jorman Campuzano o Nicolás Capaldo, Alan Varela, Agustín Almendra o Edwin Cardona; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.