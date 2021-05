En Río Cuarto, molestos por el parate del fútbol

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente de Estudiantes de Río Cuarto Alicio Dagatti se mostró molesto por la decisión de parar la actividad futbolística tras las nuevas restricciones que dio a conocer el Gobierno nacional y fue poco optimista con el regreso al la competencia después del 31 de mayo."Personalmente estoy en desacuerdo con la decisión tomada, más aún cuando se confirmó que la Copa América se va a jugar en Argentina. Es muy contradictorio todo, no tenemos fútbol, pero se jugará la Copa América con traslado de gente que viene de otros países. Está todo muy loco esto", señaló.En diálogo con El Puntal de Río Cuarto, el mandatario añadió: "El crecimiento del virus viene hace tiempo, nos tuvieron encerrados siete meses, hicimos el esfuerzo y en el verano hubo una liberación masiva de la gente, pero el fútbol fue lo único que tenía la cancha vacía"."Me sorprendió la decisión porque el fútbol no era una actividad para parar. ¿Por qué no se programó con tiempo? Hay equipos que viajaron a Buenos Aires. No comparto en absoluto la decisión de parar el fútbol, tampoco que el país vuelva a fase 1. Seguramente el fútbol se frenará un par de meses. No tengo dudas que en 10 días no va a arrancar", aseveró.Además Dagatti manifestó: "Los clubes subsistieron por la gran gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que sostuvieron el arancel mensual que hace la televisión a los clubes. Así pudimos cumplir con las obligaciones. Esperemos que ahora la televisión nos siga acompañando, pero creo que se va a complicar salvo que sea corto el tiempo sin fútbol".Estudiantes de Río Cuarto se encuentra con 13 unidades en la tabla de la Zona A del torneo de la Primera Nacional al igual que San Martín de Tucumán, Deportivo Riestra y Almirante Brown, todos un punto por debajo de Quilmes, que tiene 14 y está en el cuarto lugar tras vencer a Mitre de Santiago del Estero en el único partido que se disputó de la undécima fecha.