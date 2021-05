A un paso del absurdo

En medio de un confinamiento emparentado con aquellos días de fines de marzo del año pasado y estadísticas sanitarias desgarradoras, Conmebol con el respaldo de la Federación Internacional, ha decidido colisionar con la realidad y medir fuerzas.Es una postura ciertamente temeraria; omitir las señales que emanan de los efectores de salud en cada uno de los países que integran nuestra región y que, desde el punto de vista deportivo, resumen el mapa de competencias que administra la Confederación Sudamericana, resulta un acto de provocación; una suerte de maniqueísmo entre, la brutal realidad que desnuda la Pandemia y la protección del negocio que el fútbol concentra y derrama a su vez, entre todas las partes que lo componen.No son muchas las voces que se levantan alertando este atropello, más diría, se percibe una tensa calma y muchas especulaciones silenciosa que no dejan de emparentarse en estas circunstancias, con las complicidades.La próxima semana la Selección Argentina deberá trasladarse a Santiago del Estero para abrir la 3era ventana de Eliminatorias y medirse frente a Chile, retomando la agenda luego del mayor receso que se recuerde en la últimas décadas, solo a manera de recordatorio se consigna que la presentación anterior fue el 17 de noviembre del año pasado, cuando derrotara en Lima a los cruzados por 2 a 0 con goles de Nico González y Lautaro Martínez, en una competencia que quedaría desactivada hasta nuestro días por el contexto sanitario y la presión de los clubes europeos, que no consintieron a la dirigencia de Asunción, para jugar a como dé lugar, una posición que como se puede ver, perdió vigor y se quebró en los umbrales de la Copa América.Estos contraindicados atrevimientos no terminarán en el estadio Madre de Ciudades el jueves 3 de junio, 5 días más tarde, Messi y compañía deberían presentarse en Barranquilla ante el combinado cafetero, pero claro, si Conmebol acaba de rechazar el pedido del gobierno colombiano para aplazar la Copa América para noviembre, ante la agitación social que vive esa nación en las principales ciudades, dando de baja a esa sede, resultaría contradictorio que se den garantías para disputar ese partido, en consecuencia, según los rumores de las últimas horas, también se busca relocalizarlo en Lima o Miami, en esta ciudad de Estados Unidos hasta se podría jugar con público en las tribunas, aunque nada es oficial al respecto.Ya nadie cuestiona desde los lugares de poder, que todos estos compromisos que se avecinan en el Cono Sur, se disputen en condiciones mucho peores, de las imperantes hace solo un par de meses.La cuenta es abrumadora, 38 partidos se deberían jugar desde el 3 de junio al 10 de julio, atendiendo las dos competencias.Absurdo, ¿no?LA ESTRATEGIA DE SCALONIEsta vez, se espera, no llegará para volver a irse sin ver a su Selección jugar, como pasó en marzo. A Lionel Scaloni, quien ya hace unos días regresó al país desde España, donde reside, lo esperan casi dos meses en el predio de Ezeiza, donde preparará justamente el retorno de las Eliminatorias y nada menos que la Copa América, que tendrá a nuestro país como una de sus sedes. Sin dudas, todo un desafío para el DT, el futbolístico y el que deberá afrontar por este virus que complica cualquier planificación normal.Para Scaloni se vienen días movidos. Además de llegar al país y cumplir con la cuarentena en el predio de AFA, deberá depurar la primera lista de convocados para ambas competencias. Hace dos semanas, ya dio una de 43 jugadores, que exigía la Conmebol para la Copa América (no llegó a utilizar el límite de 50). Pero ahora deberá hacer malabares...Por lo pronto, deberá dar una nómina pensando en los partidos ante Chile (el 3/6 en Santiago del Estero) y Colombia (el 8/6) por las Eliminatorias, que se pegará a los 23 definitivos que arrancarán la Copa América apenas unos cinco días después: el 13de junio, de nuevo con el seleccionado chileno, en el Monumental.De todos modos, durante la competencia, tendrá la posibilidad de hacer cinco cambios exclusivos por contagio y tres más, por cualquier razón, si pasa la zona de grupos, medidas inéditas que fueron sumadas por Conmebol teniendo en cuenta el difícil contexto en el que se disputará el torneo.En la lista del santafesino estará, por supuesto, el otro comprovinciano capitán y no habrá grandes polémicas. Los otros pesos pesados que también estarán serán Kun Agüero y Ángel Di María. Y luego, la base que viene sosteniendo el entrenador y que fue consolidando en estos casi mil días al mando.Del fútbol local estarán Armani, Andrada y Montiel. Y habrá que ver qué pasa con Matías Suárez, el cuarto involucrado. Y difícilmente supere el corte Mauro Icardi, quien había vuelto a ser considerado en la lista preliminar.La Copa América que viene será la segunda de Scaloni. En la de Brasil 2019, fue eliminado por Brasil en semis, pero dejó una buena imagen (además fue claramente perjudicado por el arbitraje).Y en las actuales Eliminatorias, marcha segunda, a dos de Brasil, con tres victorias y un empate. Pero ahora, todo arranca casi de cero y en los próximos escenarios de competencia, necesitará que su equipo lo refleje para ampliar esa base de credibilidad, que evidentemente, ha mejorado, si la mensuramos con aquel inicio plagado de incredulidades.