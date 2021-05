Kun Agüero tuvo su despedida soñada en el Manchester City

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero se despidió ayer del público de Manchester City de Inglaterra con un doblete en la goleada por 5 a 0 sobre Everton, en la trigésimo octava fecha de la Premier League, en lo que fue su último partido en el Etihad Stadium.Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús y Phil Foden convirtieron los tres primeros tantos del City, mientras que Agüero, que ingresó a los 20 minutos del complemento, fue el encargado de anotar los otros dos para sellar el 5 a 0 en una emotiva jornada para el ex delantero de Independiente.De esta manera, el "Kun" llegó a los 184 goles y se transformó en el jugador con más tantos en un mismo club en la historia de la Premier League, récord que cosechaba Wayne Rooney desde su paso por el Manchester United."La verdad que es algo increíble terminar de esta manera, no lo esperaba. Me siento muy feliz porque no es fácil estar 10 años en el fútbol inglés, es muy complicado. Todo lo que hice por el club, me siento muy contento", dijo el futbolista de la Selección argentina en declaraciones a ESPN.No obstante, el argentino podría tener una función más con la camiseta del City, dado que el próximo 29 de mayo se disputará la final de la Liga de Campeones entre su equipo y Chelsea en el Estadio do Dragao de Oporto, en Portugal, lejos de su gente.Antes del partido de este domingo, sus compañeros y los futbolistas del Everton realizaron un pasillo para Agüero, que recibió una estruendosa ovación por parte de los hinchas que se encontraban en las tribunas, que estuvieron repletas de banderas y pancartas para el ídolo de la institución inglesa."Lo queremos mucho, es una persona especial para todos nosotros. Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo", expresó entre lágrimas Josep Guardiola.Este domingo, además, Liverpool le ganó 2 a 0 a Crystal Palace y se clasificó a la Champions League, donde también estarán Chelsea, pese a que perdió por 2 a 1 con el Aston Villa de Emiliano Martínez, y Manchester United, que venció 2 a 1 a Wolverhampton.Arsenal, en tanto, derrotó 2 a 0 al Brighton And Hove de Alexis Mac Allister, Tottenham hizo lo propio por 4 a 2 sobre Leicester City, y Fulham cayó por 2 a 0 con Newcastle.El Leeds de Marcelo Bielsa, por su parte, le ganó 3 a 1 al West Bromwich y finalizó en la novena posición del certamen con 59 puntos, al tiempo que Sheffield United le ganó 1 a 0 a Burnley y West Ham goleó 3 a 0 a Southampton.