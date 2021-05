Falleció por coronavirus el jefe de Policía de Rosario

El jefe de la Unidad Regional II de Policía con asiento en la ciudad de Rosario, Adrián Forni, falleció este domingo a raíz de complicaciones en su estado de salud tras contraer coronavirus. Estaba internado desde hacía varios días en un sanatorio del centro rosarino.El titular de la policía de Rosario había ingresado la semana pasada en el Sanatorio Parque, tras presentar un cuadro de fiebre elevada, entre otros síntomas que requirieron su internación en una sala común.Forni había asumido la conducción de la policía rosarina en diciembre de 2020. Antes se había desempeñado como jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y también estuvo al mando de la Unidad Regional IX, con sede en Reconquista.Días atrás el propio Forni contaba en un audio de WhatsApp que envió a sus compañeros de la fuerza su estado de salud. "La situación mía arrancó el lunes y lo que voy a contar ahora es decirles la realidad que me tocó a mí, para que todos tomemos conciencia, para que no subestimemos el Covid, porque es un asesino muy inteligente, no es un bichito que levanta simplemente temperatura", arrancaba el mensaje publicado por el diario La Capital.En el audio, el comisario contaba que el lunes pasado comenzó a sentirse "raro", se sometió al hisopado rápido y le dio positivo. Comenzó con fiebre que superaba los 38.5 grados. El martes y miércoles registró un leve aumento que superó los 39 grados de fiebre. "Vi la muerte, el cuadro cardíaco estaba a 135, me tiré bajo la ducha helada y sentía que me iba a explotar el corazón", contó.Como el cuadro continuaba desmejorando, decidió internarse con signos de neumonía y comenzó a recibir suero y antibióticos. "Cumplan con todos los protocolos que la provincia ha ordenado porque es real, este virus es mortal", decía Forni en el audio.A través de su cuenta de Twitter, ayer por la mañana el intendente de Rosario Pablo Javkin expresó su pesar por la muerte de la autoridad policial. De la misma forma se expresaron el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna.