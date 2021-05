Campaña de vacunación antirrábica

SAN VICENTE. - El Área de Seguridad Alimentaria informa que, debido a las “Nuevas Medidas de Convivencia” por COVID-19, modifica las fechas de vacunación de la Campaña Antirrábica en la localidad.Dicha vacunación comenzará el 10 de junio en Consultorio Veterinario Alberto y en Centro Veterinario Viotto. Y una vez que se normalice la situación epidemiológica en la localidad, se trasladará a Plaza Marene y Plaza Eva Perón, como se programó en un primer momento.Es preciso resaltar que deberán acercarse a las veterinarias con barbijo y manteniendo el distanciamiento social.La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al hombre. En nuestro país, los transmisores de rabia son, principalmente, los perros y los gatos, pero también algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros. Las vacas y los caballos pueden tener rabia, pero en general no agreden.El virus se localiza en la saliva del animal infectado. El animal contagia la rabia mordiendo o lamiendo alguna zona lesionada del cuerpo de otro animal o de una persona.La rabia es una enfermedad que no tiene cura una vez que se presentan los síntomas y puede producir la muerte si no se recibe el tratamiento adecuado a tiempo. Por eso, ante la mordedura de un animal es necesario consultar rápidamente a un médico para que evalúe si es necesario comenzar el tratamiento antirrábico.