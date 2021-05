Vecinos destacados y una iniciativa para reducir la utilización de plásticos

En esta oportunidad, en el segmento que se denomina “Vecinos Destacados”, se reconocen las buenas prácticas de Carolina Torreano y su familia, quienes presentan “La Huella Ecoamigable”, un emprendimiento que iniciaron para promover el uso del bambú como reemplazo del plástico, en productos cotidianos como: cepillos de dientes, portacepillos, jaboneras y cepillos de pelo.Carolina Torreano es Ingeniera Industrial, tiene 39 años y vive en el Barrio Antártida Argentina. Junto a su marido Alejandro Trucco y la participación de sus cuatro hijos, iniciaron un proceso a principios del 2019 para emprender teniendo en cuenta el cuidado del ambiente.“De repente fuimos asumiendo una mayor conciencia ambiental, a pensar y compartir sobre cómo se vive y cómo esto impacta en nuestro entorno y el planeta. Fue en este idas y vuelta de charlas en donde empezamos a gestar como familia lo que hoy es La Huella Ecoamigable”, contó Carolina.“Sin darnos cuenta asumimos un compromiso ciudadano más grande a partir del emprendimiento, porque comenzamos a promover la responsabilidad individual de cada persona que compraba nuestros productos. Creemos sin dudas que los cambios en la sociedad se dan cuando se toma conciencia de la incidencia del poder de acción”, destacó Alejandro.La Huella Ecoamigable comercializa productos ecológicos de bambú, con el objetivo de reducir el uso del plástico y promover el pasaje de una economía consumista a una economía consciente. Los productos con los que cuentan actualmente son cepillos de dientes, portacepillos, jaboneras y cepillos de pelo; pero tienen pensado seguir creciendo con propuestas sustentables.EMPRENDER EN FAMILIAEn relación a la decisión de emprender, Carolina y Alejandro expresaron que, si bien el negocio va creciendo en escala, emprender no es sencillo. “Te saca de la zona de confort, hay que enfrentar muchas incertidumbres propias de lo nuevo”, señaló Carolina.Pero esto no es un impedimento, no significa que sea algo imposible. Alejandro lo resumió en una frase “la convicción y corazón en el proyecto son fundamentales”.Esta familia emprendedora se siente cada vez más esperanzada en relación a la conciencia ambiental que se está generando en la sociedad y confía en un cambio cada vez más fuerte en el que el consumidor es completamente protagonista con su decisión.“Creemos como familia que el futuro tiene que ser sustentable, en una mirada integral donde como sociedad tenemos que comprender de una forma racional que el mal uso de nuestros recursos y la falta de compromiso individual tiene consecuencias en las futuras generaciones. Por eso buscamos prácticas que cooperen con esta idea en nuestro trabajo en sí”, enfatizó Carolina.COMPROMISO CON LA CIUDADEl Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno.Esta iniciativa se lleva adelante intentando generar conciencia y compromiso ciudadano. Todos los que deseen participar, pueden contactarse en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.