Poca circulación y muchos controles en las calles y avenidas de Rafaela

Rafaela vive su peor semana desde el comienzo de la pandemia. El sábado a la noche se informaron 148 casos a nivel local, los que hacen un total de 759 positivos entre el domingo 16 y el sábado 22 de mayo. El promedio arroja 106 contagios en la semana epidemiológica, hasta ahora la más alta en nuestra ciudad.

Los números locales no difieren mucho de lo que pasa a nivel provincial y nacional, donde el récord de infectados aumenta día a día. También la estadística de camas de terapia intensiva y clínica general ocupadas y de fallecidos.

Las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional y del Decreto Provincial Nº 700/21, a los cuales adhirió la Municipalidad de Rafaela, buscan frenar esta escalada, que tiene en la responsabilidad social un componente muy importante.



OPERATIVOS

Luego de las demoras en la publicación oficial del DNU nacional y por ende en atraso en la adhesión provincial, el Comando Unificado implementó operativos de control en la circulación en toda Rafaela. Asimismo, recorrió locales para que cerraran sus puertas, dado que el sábado a la mañana hubo muchos negocios abiertos.

También tuvieron que trabajar para desalentar partidos de bochas, fútbol y encuentro sociales al aire libre. El viento y el frío ayudaron a que fuera menos alentador estar al sol en horas de la tarde del sábado y domingo, lo que favoreció el cumplimiento de las disposiciones vigentes hasta fin de mes.

En lo que refiere a la nocturnidad se desbarataron cinco fiestas clandestinas, pero hay que recordar que la tarea de los agentes de la policía, GUR y Protección Vial y Comunitaria no terminó el domingo, ya que es fin de semana largo, por lo que continuará una fuerte presencia en la calle.



MOTORIZADOS

Según pudo averiguar LA OPINIÓN, el municipio implementó un nuevo sistema de patrullajes con 18 motos que se componen con 10 de la Guardia Urbana Rafaelina y 8 de Protección Vial y Comunitaria que se suman a los móviles de ambas áreas y a los de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

“El patrullaje con motos nos permite mayor dinamismo en el control”; explicó el secretario en Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, quien agregó que los operativos abarcaron toda la ciudad, haciendo énfasis “en aquellos lugares donde la ciudadanía suele concurrir, como la colectora de la Ruta 34, la plaza de APADIR y distintos espacios verdes”.

“Notamos que bajó muchísimo la circulación en estos días”, sostuvo el funcionario, quien destacó la labor del Comando Unificado “que tiene como objetivo la prevención en seguridad, por eso este tema tampoco se deja de lado”.

Por otra parte, Postovit mencionó que “se trabaja en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. La policía ante cualquier anormalidad, encuentro no permitido, le da aviso al Fiscal de turno para poner en práctica lo que dice la normativa nacional y provincial. Es el último eslabón de control social”, añadió. La apertura de una causa judicial y la aplicación de elevadas multas económicas completan el esquema de sanciones para quienes infrinjan la normativa.

Las tareas continuarán hasta la finalización del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334/21 del Poder Ejecutivo Nacional, del Decreto Provincial Nº 700/21 y el municipal en adhesión a estas medidas dispuestas.



RESPONSABILIDAD

El subsecretario de Comunicación Pública y Vinculación Institucional de la Municipalidad de Rafaela, Luis Kujawinski, se refirió a la responsabilidad individual. “Todos conocemos las medidas de cuidado desde hace más de un año. Y vamos a seguir insistiendo con el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social y ventilación de ambientes, dado que hasta que esté la vacuna es lo que nos puede proteger”, afirmó.

“Es clave que durante los tres días hábiles de la semana podamos reducir al máximo la circulación, porque menos nos movilizamos menos chance de contagios existe. Entre todos podemos bajar estos números, pero debemos actuar con responsabilidad. Es un desafío como ciudadanía”, remarcó el funcionario.

Asimismo, Kujawinski explicó que “en el Comité de emergencias el intendente Luis Castellano habló de extender el horario de vacunación si es necesario. Incluso, atender de noche, madrugada o los fines de semana, porque es la única esperanzas que tenemos”.

Consultado sobre las marchas o protestas detalló que “se entiende la preocupación de los rafaelinos y rafaelinas. Pero el domingo tuvimos 123 casos y los números preocupan, tanto como las camas de terapia”. “De todas maneras existe un insistencia desde distintos sectores políticos para motorizar estas marchas, tanto como las réplicas de distintos mensajes en redes de perfiles de dudosa procedencia, aunque todos sabemos de dónde vienen”, expresó el subsecretario”.

“Algunos dirigentes políticos deberían ponerse a la altura de la circunstancia y trabajar en equipo, por la ciudad y no por sus intereses electoralistas. Para eso van a tener tiempo, pero ahora es el turno de dejar de dividir a la sociedad. Es hora de ponerse los pantalones largos y dejar de poner palos en la rueda al Ejecutivo”, finalizó Kujawinski.