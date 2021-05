La Provincia desarrolló una inédita ronda de negocios

En el marco de las tareas de promoción comercial que viene llevando adelante el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, se realizó este jueves en conjunto con la Secretaría de Industria y la empresa Metalsur, una ronda virtual de negocios para vincular dos empresas del sector carrocero con más de 50 pymes santafesinas.La actividad, que contempló más de 37 encuentros de negocios, tuvo un doble objetivo, hecho que llevó a que sea una novedad en su característica; por un lado, con la firma santafesina Metalsur se apunta a sustituir importaciones mediante el desarrollo de proveedores santafesinos y, por el otro, con la brasileña Marcopolo, el propósito es aumentar las exportaciones provinciales.Durante la apertura de la ronda, llevada a cabo a través de una videoconferencia, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, manifestó: “En forma conjunta con las empresas Metalsur y Marco Polo, estamos impulsando este proyecto por distintos motivos: En primer lugar tuvimos que recurrir a este tipo de instrumentos de rondas de negocios virtuales producto de la pandemia. Desde el año pasado no viajamos, no participamos de ferias internacionales ni recibimos misiones, lo que nos obligó a buscar alternativas. A los esquemas de trabajo que teníamos pensado implementar, en cuanto a plataformas e-commerce y todo lo vinculado a la tecnología, nos vimos obligados a anticiparlo, incorporando el uso de una plataforma digital especialmente diseñada para rondas de negocios. El resultado fue muy bueno, el año pasado realizamos 16 rondas de negocios, nueve hacia el mercado exterior y siete con el objetivo de sustituir importaciones y el desarrollo de proveedores locales”.“Como equipo de trabajo ganamos experiencia y encontramos un buen suceso en las empresas que, producto de la pandemia, han tenido problemas en generar nuevos negocios por problemas de aprovisionamiento y de la demanda. Esta herramienta vino a cubrir ese espacio, las encuestas realizadas indican que el 16% de las empresas participantes pudieron concretar negocios, el 60% tiene potencial para generarlos en el mediano y largo plazo”.En relación a la ronda que comenzaba, el funcionario resaltó: “Esta es la cuarta que realizamos en el año, destaco la predisposición de Metalsur; tuvimos que hacer un trabajo fino y dedicado. Como gobierno percibimos la intencionalidad de la empresa en la provincia, vimos en el trabajo realizado un real interés. En la visita con el gobernador Omar Perotti, reforzamos la idea de apoyar el proyecto de la empresa en el territorio provincial, con el compromiso de que pueda crecer y desarrollarse”.Por su parte, el secretario de Industria, Claudio Mossuz, indicó: “Es muy importante lo que podemos desarrollar por medio de esta herramienta; es un esfuerzo que viene desarrollando la provincia desde el inicio de la pandemia, mediante la cual pudimos generar estos encuentros, usando este tipo de herramientas que han demostrado ser útiles a la hora de vincular oferta y demanda”.“En este caso, tiene una doble significancia, porque hemos puesto a disposición de las industrias santafesinas las necesidades del grupo que tiene su empresa local Metalsur en Villa Gobernador Gálvez y su casa matriz, Marco Polo, en Brasil. Son dos grandes empresas que fabrican carrocería para ómnibus de pequeña y larga distancia; ahora Metalsur fábrica ómnibus para pasajeros de corta distancia. La idea es fomentar el desarrollo de proveedores locales para sustituir importaciones que Metalsur está realizando y ver la posibilidad de que industrias de nuestra provincia puedan beneficiarse con las demandas que se puedan generar desde Marcopolo, generando así un proceso virtuoso de posibles exportaciones”.Para finalizar Mossuz subrayó: “Creemos que es importante la cantidad de empresas que accedieron y trabajaron en esta jornada, más de 50. Hay un gran trabajo por parte de las empresas Metalsur y Marcopolo en la identificación de posibles productos que es el comienzo, espero que el éxito de lo que aquí logremos sea el puntapié para ir por más. Es el ejemplo de las cosas que nos trajo esta pandemia que también deben verse como positivas, como es el desarrollo de estas rondas virtuales”.LA EXPERIENCIA DE LOSEMPRESARIOS SANTAFESINOSEn representación de la empresa Metalsur, Elisa Dosztal, resaltó que la ronda de negocios resultó “muy satisfactoria para todo el equipo”, y agregó: “El poder contactar y conocer empresas que están dentro de la provincia y no conocíamos fue muy fructífero y con aquellos proveedores que sí conocíamos pudimos reforzar el vínculo. Fue muy sencillo coordinar las reuniones, el uso de la plataforma, la verdad que fue muy fácil, al igual que las jornadas, en las que no tuvimos problemas de conexión. Todos nuestros colaboradores disfrutaron mucho y fue muy valioso para nosotros conocer a otras empresas y contar nuestra situación, llegar a ellos y que sepan que buscamos proveedores locales”.“Quedamos conformes y nos dio energía para continuar con las negociaciones comerciales, que vengan a ver la planta, mandarles planos para que comiencen a desarrollar; con todos queremos avanzar comercialmente porque estamos ansiosos por sustituir importaciones y, en algunos casos, reforzar proveedores críticos para nuestro proceso. Esperamos que también hayan sentido el interés de Metalsur, Marcopolo Argentina y Brasil para estos contactos”, concluyó.Por otro lado, Gastón Amorelli, de la empresa Amorelli, expresó: “También participamos el año pasado en rondas de negocios virtuales, en esta oportunidad notamos un interés más genuino. De hecho la persona con quien tuvimos la ronda está interesada en la empresa, se notaba que había buscado información, que había una necesidad real. De nuestra parte hicimos buen contacto, esperando a concretar algo, quedamos en coordinar una visita a esa empresa. Fue muy buena la experiencia”.