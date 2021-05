Agustín Donatti con balance positivo en la primera fecha

La R3 Cup ofreció uno de los buenos espectáculos del comienzo del Superbike Argentino, el viernes en el circuito N°6 del autódromo de Buenos Aires. Después de un año, cinco meses y 20 días de inactividad producto de la pandemia de Covid-19, el regreso fue apurado por las nuevas restricciones determinadas por el gobierno nacional, puesto que la carrera estaba prevista originalmente para el sábado.Dentro de la categoría mencionada fue gran protagonista el rafaelino Agustín Donatti, que luego de largar en la décima posición y en condiciones adversas de la pista, producto de la lluvia que fue cayendo durante gran parte de la jornada, logró finalizar en el cuarto puesto.Tras este buen resultado, se mostró feliz. "Puesto cuatro para la carrera de ayer, en un día de mucha lluvia, y si bien pretendía estar más sólido para luchar adelante, contento por las condiciones en que corrimos. Fue un día de locos, nos perdimos las pruebas del jueves, viajamos toda la noche, arrancamos el día liderando en los tiempos, pero una configuración en la moto a último momento no nos ha favorecido en carrera, por lo que consideramos importante terminar y sumar puntos importantes para el campeonato", posteó el rafaelino, ahora en la estructura de equipo con Marcelo Echaniz, en sus redes sociales.TRIUNFO DE GANDOLAAndrés Gándola fue quien ganó la R3 Cup. El piloto chaqueño consiguió avanzar en la carrera y sostener un ritmo firme en la pista húmeda, y con muchos charcos que incidieron en el desarrollo, provocando la caída de Leandro Bagnarelli (HH Racing) en el “Tobogán” cuando lideraba y restaban tres vueltas para el final. Gándola cubrió las 9 vueltas en 20m52s516, escoltado por su coprovinciano Ezequiel Allende, y el cordobés Lucas Silva, quienes lo acompañaron en el podio. Luego de Agustín Donatti se ubicó el bonaerense Guillermo Chastron."LA SAQUE BARATA"Uno de los grandes golpes de escena de la primera fecha del Superbike Argentino en Buenos Aires fue la caída de Leandro Bagnarelli en la carrera de la R3 Cup. El piloto de Frontera venía completando un gran trabajo con la moto del equipo de René Zanatta, hasta su caída.“La moto funcionaba muy bien y a mí la lluvia me gusta mucho, así que pude sentirme cómodo y con buen ritmo. No se si me iban a alcanzar en el final Gándola y Allende a pesar de que venían tirando juntos”, contó Leli.Cuando restaban dos vueltas para la cuadriculada, Bagnarelli pisó un charco en la bajada del tobogán y se fue al piso. Más allá del abandono, lo importante para destacar es que no sufrió ningún tipo de lesión tras la caída. “Me encontré con el charco bajando el tobogán de repente y no pude hacer nada. Cuando reaccioné ya estaba en el piso lamentablemente. Ahora me siento bastante mejor. Ayer estaba muy dolorido, sobre todo en la parte de la cadera y con una molestia en el hombro derecho, pero al margen de todo creo que la saqué bastante barata porque es un sector muy rápido el de la bajada del tobogán”, expresó.