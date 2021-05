Abril Okon y los demás atletas irán a Ecuador

Las aspiraciones de los atletas argentinos de ir con equipo completo al Sudamericano de Guayaquil están concretadas. La rafaelina Abril Okon y otros 34 integrantes que habían sido bajados por el ENARD la noche del jueves, tendrán la posibilidad de hacerlo luego que el influencer Santiago Maratea consiguiera reunir los 10 millones de pesos, a través de una colecta entre sus seguidores en Instagram, para pagar el vuelo charter que contrató el viernes.El Sudamericano de Mayores se realizará entre el 29 y el 31 de mayo, recordando que la representante del CRAS de nuestra ciudad, de 16 años y campeona nacional, competirá en salto en alto. La movida entre viernes y sábado fue muy grande a través de las redes sociales, no sólo desde el ambiente del atletismo, sino de gran parte del deporte en general como contó el recocido influencer, que mencionó hasta donaciones de futbolistas.Como es natural, esto disparó diversos análisis que dejaron mal parados a los dirigentes del deporte, ya que una persona alejada de la realidad habitual deportiva pudo solucionar en 24 horas un problema que perjudicaba a gran cantidad de atletas.Los gastos a cubrir eran para el vuelo (se necesitaba un charter debido a que por la pandemia están cortados los vuelos regulares), ya que el alojamiento y la comida correrán por cuenta de la Federación Ecuatoriano, organizadora del torneo.VOCES OFICIALESInés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación, aseguró que -en este contexto de pandemia- la forma más segura de que se trasladen los atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil es en un vuelo chárter y que su postura es que deben viajar la totalidad de los deportistas. “Los 50 atletas son la expresión nacional del atletismo y el Sudamericano es la única instancia de participación que tienen, no sólo para clasificar a Tokio 2020, algunos hace mas de un año que no pueden competir y siguen entrenándose. Lo más justo y seguro es que los 50 atletas viajen en un chárter a Ecuador", explicó Arrondo en diálogo con Télam."Desde la secretaría pensamos que hay que hacer todo lo posible para que vayan todos y lo más seguro en términos sanitarios es chartear un avión. Eso permitiría incluir a la totalidad de la delegación por un gasto similar al que estaba estipulado para realizar la competencia en el país”, agregó.El Campeonato Sudamericano de mayores iba a desarrollarse en el Cenard de Buenos Aires del 14 al 16 de mayo, con la participación de la delegación nacional completa: algunos para buscar la plaza olímpica, otros para sumar puntos en el ranking, mantener sus becas, intentar marcas específicas o simplemente ganar experiencia. El presupuesto para organizar el torneo era de 18 millones de pesos.La segunda ola de coronavirus hizo que el Sudamericano se cancelara en la Argentina (por el alto riesgo epidemiológico que suponía juntar 300 deportistas de distintos países de la región). La sede, entonces, pasó a ser Guayaquil entre el 29 y el 31 de mayo.A la hora de planificar el viaje, el Enard -presidido por Gerardo Werthein, titular del Comité Olímpico Argentino- habilitó en un primer momento a 17 deportistas (con chances de clasificación olímpica) y dos técnicos, para que viajen en vuelos regulares como suelen hacerlo, dejando de lado a otros 33 atletas. Ellos eran Belén Casetta, Germán Chiaraviglio, Joaquín Gómez, Florencia Borelli, Carolina Lozano, Luciana Gómez Iriondo, Guillermo Ruggeri, Mariana Borelli, Diego Lacamoire, Maxi Díaz, Federico Bruno, Ailén Armada, Julián Molina, Ignacio Carballo, José Zabala, Nazareno Sasia y Carlos Layoy, y los entrenadores, Leonardo Malgor y Diego Vicentini."El análisis técnico que hicimos es que debíamos priorizar la participación de los atletas ya clasificados a los JJOO de Tokio y sumar a los que pueden aspirar con visos de realidad a esa ansiada clasificación", explicó el Enard en una carta dirigida a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).La justificación del Enard, que tomó la decisión a través del voto negativo de su presidente (es el mecanismo ante un empate en el directorio, integrado en un 50% por el Estado Nacional y en un 50% por el COA), fue que “la contratación de un avión privado para transportar a una delegación que además duplica en número el registro de los últimos Sudamericanos sería una irresponsabilidad que deformaría una línea de conducta, tanto en lo que respecta al criterio deportivo como al de la aplicación de los recursos económicos, que desde los primeros meses de 2018 provienen del Tesoro Nacional, además”.Los atletas empezaron una movida en redes sociales y se contactaron con el influencer Santiago Maratea para juntar plata y contratar el vuelo chárter por 99.000 dólares.