El Kun le dice adiós al City

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero jugará su último partido con el Manchester City en la Premier League, cuando el campeón de la actual temporada reciba hoy al Everton por la fecha 38 del certamen.El partido se disputará a las 12.00 hora argentina y marcará la despedida de la Premier League y del City de Agüero, cuyo destino estaría ligado al Barcelona, junto a su amigo Lionel Messi.Con pocos minutos en la actual temporada, donde debió sortear algunas lesiones, el delantero surgido de Independiente no renovará su vínculo con el club "celeste", en parte porque ya no está en los planes de Pep Guardiola.En los 10 años que Agüero juega con la camiseta de los "citizen" logró 12 títulos, jugó 384 partidos y marcó 257 goles, y podría alcanzar el único logro que le falta, la Liga de Campeones, ya que el próximo 29 definirá el certamen ante el Chelsea en Portugal.Lo que se prevé es que el Manchester City le realizará una despedida con todos los honores a quien durante una década fue el símbolo de uno de los dos equipos más importantes de la ciudad.En la Premier League el City tiene 83 puntos, ya coronado campeón, seguido por el United con 71, luego están Chelsea, con 67 y Liverpool, con 66, en los puestos que consiguen la clasificación a la Liga de Campeones.Sin embargo, esto podría modificarse en la última jornada, dado que Leicester City también tiene 66, mientras que West Ham tiene 62 y Tottenham 59, y se están clasificando a la siguiente Europa League.Pero detrás del Tottenham se encolumna un pelotón de tres equipos que buscarán ganar sus compromisos y que el equipo londinense pierda para poder tener una esperanza de alcanzar el segundo torneo europeo.Entre ellos está el Leeds (56) de Marcelo Bielsa, que recibirá al descendido West Bromwich (26), pero arriba del equipo del rosarino están Arsenal (58) que juega con Brighton and Hove (41) y Everton (59), que justo visitará al City.Lo que ya está definido hace tiempo son los tres equipos que jugarán en la Championship (segunda división) la temporada próxima: Sheffield United, West Bromwich y Fulham, y hasta el momento lograron el ascenso Norwich City y Watford.