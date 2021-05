El Atlético Madrid del Cholo Simeone, nuevo campeón de la Liga Española

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Con un gol del delantero Ángel Correa, el Atlético Madrid, dirigido por Diego "Cholo" Simeone, se consagró ayer campeón de La Liga de España tras vencer por 2 a 1 al Valladolid, que descendió.Los goles del equipo capitalino fueron obra de Correa, a los 12 minutos, y del uruguayo Luis Suárez, a los 22, ambos en el segundo tiempo, mientras que Valladolid se había puesto en ventaja con el tanto convertido por Oscar Plano, a los 18 del inicio.El equipo "colchonero" se quedó con el título, pese a que el Real Madrid se lo dio vuelta al Villarreal y le ganó 2 a 1, con los goles del francés Karim Benzema y el croata Luka Modric.Con estos resultados, el Atlético sumó 86 puntos, el Real Madrid 84, y tercero terminó Barcelona, con 79, tras vencer al Eibar por 1 a 0.Atlético Madrid volvió a quedarse con el título español luego del obtenido, también con Simeone, en la temporada 2013/14."Fue un año duro, amigos que se murieron.. Que este año salga campeón el Atleti es diferente. Fue un año difícil, como nuestra historia. Soy cabeza dura. Cuando el adiós del Calderón me preguntaron si me quedaba. Me quedé. No me equivoqué.Seguimos creciendo", afirmó el técnico argentino tras alcanzar el título.En el podio de la Liga terminó Barcelona, que sin Lionel Messi -quien se tomó vacaciones anticipadas- superó al descendido Eibar 1 a 0, con gol del francés Antoine Griezmann.La Liga también tuvo la salvación del Elche: venció al Athletic Bilbao por 2 a 0, con gol de Lucas Boyé y Raúl Guti, pero además tuvo a Paulo Gazzaniga, Pablo Piatti e Iván Marcone en el campo y Emiliano Rigoni y Guido Carrillo en el banco.Los tres equipos que descendieron a la Segunda división fueron Huesca, Valladolid y Eibar.Los cuatro clasificados a la Liga de Campeones son Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, mientras que los que jugarán la Europa League son Real Sociedad, Betis y Villarreal.Los otros partidos de la jornada: Celta 2 (Aspas, penal, Mendez) - Betis 3 (Iglesias, penal, Fekir y Ruiz); Huesca 0 - Valencia 0; Osasuna 0 - Real Sociedad 1 (Pérez, en contra).La última fecha de la temporada española terminará este domingo con los duelos entre Granada-Getafe y Sevilla-Alaves.