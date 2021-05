El BCRA confía en que la inflación tendrá un "descenso gradual y sostenido"

La inflación iniciará un proceso de "descenso gradual y sostenido" en los próximos meses, pronosticó el Banco Central, que además informó sobre un incremento de US$ 2.130 millones en las reservas internacionales desde inicios de año. "En lo que va del año la tasa de inflación interanual se aceleró 10,2 puntos, hasta 46,3%, influenciada por factores tales como la recuperación del precio relativo de los servicios, la recomposición de los márgenes de comercialización minorista en algunos sectores y el avance de los acuerdos paritarios", analizó el organismo.Afirmó que a ello se sumó "la incidencia del significativo aumento en los precios internacionales de las materias primas sobre el precio interno de los alimentos". "En los próximos meses, dada la naturaleza transitoria de varios de estos factores, se espera que la inflación inicie un proceso de descenso gradual y sostenido", evaluó.Aseguró además que "contribuirá a consolidar" ese proceso "a partir del manejo prudente de la política monetaria y, en el marco de la estrategia de flotación administrada, adecuando el ritmo de variación del tipo de cambio para aliviar tensiones y preservar los equilibrios monetario y externo".El Informe de Política Monetaria (IPOM) de mayo también remarcó que durante el año el Banco Central "logró mantener una tendencia creciente en el saldo de reservas internacionales, que acumularon un incremento de US$ 2.130 millones desde inicios de año y se ubicaron en US$ 41.517 millones al 20 de mayo".La autoridad monetaria subrayó que "continúa con la política de administración del tipo de cambio, propiciando que la dinámica cambiaria contribuya a consolidar el proceso gradual de baja en la tasa de inflación"."En efecto, en un contexto externo favorable marcado por la suba del precio de las materias primas, la autoridad monetaria adecúa el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio con el fin de contener las subas de precios de los bienes transables e influir sobre las expectativas inflacionarias", manifestó.Respecto de su política monetaria, destacó que "mantiene una administración prudente de los agregados monetarios, esterilizando los eventuales excedentes de liquidez que se pudieran originar y asegurando la existencia de instrumentos de ahorro en pesos que exhiban retornos positivos respecto de la inflación y del tipo de cambio".