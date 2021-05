Dios salve a Guzmán

El rumor sobre la posible salida del gobierno del ministro de Economía, Martín Guzmán, tras su discusión con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo en el marco del debate sobre los fondos a destinar para subsidios energéticos, tomó importancia en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Esto debilitó el peso político del Ministro en el gabinete que, si bien no es un personaje admirado en la comunidad de negocios, tiene el apoyo tácito de empresario e inversores.Los hombres de negocios temen que el hipotético reemplazante Guzmán provenga del ala más dura del gobierno. El ministro actual es percibido como el último garante de la consistencia macroeconómica y solvencia fiscal en un año electoral, cuando el gabinete parece estar más enfocado por gastar sin medir el impacto que esa emisión monetaria adicional generaría sobre la inflación y la brecha cambiaria, lo que requerirá de una mayor intervención del BCRA en el mercado cambiario, poniéndole un techo a la recuperación de las reservas netas.Con incrementos de las tarifas energéticas de un dígito y sin subas para el transporte público, los subsidios económicos subirían desde el 2,6% del PBI en el año 2020 al 3% en el año 2021, representando dicho incremento una cifra similar a lo recaudado por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.La saga Guzmán-Basualdo pone de manifiesto no solo las diferentes posturas dentro del gobierno respecto al atraso de las tarifas de los servicios públicos y el impacto fiscal estos subsidios, sino también las distintas visiones respecto a la posibilidad de realizar una política fiscal para mitigar los efectos de la segunda ola del Covid-19 en Argentina. Por un lado se encuentra Guzmán buscando limitar el déficit fiscal y la emisión, en la vereda opuesta se ubica el gobernador Axel Kicillof que enfatiza la necesidad de un mayor gasto fiscal ante el contexto extraordinario de la pandemia.Toda expansión fiscal que no se financie con deuda en pesos, se hará con emisión monetaria. Durante el primer cuatrimestre del 2021, el Tesoro logró refinanciar el 116% de sus vencimientos de la deuda en pesos en el mercado local, es decir que tomó prestado más de lo que venció, contribuyendo a mantener la mantener la emisión monetaria contenida. Sin embargo, no pudo extender los plazos de la nueva deuda y casi la totalidad de los vencimientos siguen dentro de 2021. El ruido político derivado de los conflictos internos dentro del gobierno, hace que el mercado le exija plazos más cortos y tasas más elevadas para refinanciar la deuda local, acumulando dos tercios de los vencimientos entre julio y septiembre, justo antes de las elecciones.El riesgo que supone una caída en el ratio de renovación de la deuda local se traduce en una necesidad de emitir más, agregando una presión adicional al mercado de cambios. Para tener una noción de este impacto, si dicho ratio cayera del 116% al 100% en año 2021, es decir renovando la totalidad de los vencimientos, le implicaría emitir al BCRA unos ARS 210.000 millones adicionales (en el 2021 se emitirían en total ARS 1,5 billones renovando el 100% de la deuda local), cifra similar a la que se recaudó por el impuesto a las grandes fortunas en lo que va del año.El ala más dura del kirchnerismo intenta utilizar los DEGs del FMI para financiar más gastos en lugar de pagar los vencimientos de deuda en dólares con los organismos internacionales. Esto representaría un golpe muy duro al programa financiero de Guzmán, el mercado se encuentra a la expectativa de saber si el kirchnerismo duro le está sólo marcando la cancha al ministro o pretende sentar a uno de los suyos en el Palacio de Hacienda.(*) Licenciado en Economía. Analista de Inversiones.